Tekfen Holding ve Bilgi Üniversitesi TKYD'ye üye oldu

İstanbul, 14 Haziran (DHA) - Faaliyetlerini Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren Türkiye kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) , 40 şirketi ve 12 iştiraki ile faaliyet gösteren ve 18 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Tekfen Holding ile dört ana kampüsünde verdiği eğitimlerle 22 yılda 30 binden fazla mezun veren İstanbul Bilgi Üniversitesi üye oldu.

Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünün oturması ve işletmelerin bu kavramı odağına alması hedefiyle faaliyet gösterdiklerini hatırlatan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, Tekfen Holding ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte toplamda 54 kurumsal üyeye ulaştıklarını söyledi. TKYD olarak özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında önemli bir iletişim ağı kurduklarını aktaran Pandır, şunları söyledi:

“Dünyada her şey hızla değişiyor. Rekabet dünyada artık bildiğimiz yöntemlerle yapılmıyor tanımı değişiyor, işler artık bildiklerimizden çok daha farklı yapılarda yürüyor, hızlı olmak başarının önemli bir kıstası haline gelmiş durumda, müşteri talep ve ihtiyaçlarını önceden öngörebilenler rekabette bir adım öne çıkıyor. Tüm bunlar, bu değişimi iyi yönetebilecek yapıları gerekli kılıyor. Kurumsal yönetim, işte bunu sağlayabilmek için şirketlerin elini güçlendirecek en önemli odak noktası.

““Geleceği planlayabilenler, yarının kazanını olacak. Yaşanabilecek olası krizlerin üstesinden başarıyla gelebilmek için şirketlerin dayanıklılığını ve esnekliğini artırabilmek, hızlı ve doğru kararlar alabilmek, şirket içi birimlerden maksimum verimi elde edebilmek, yönetim kurulunu gerçekten işler ve tüm şirket için verimli kılabilmek, şirket kültürünü A’dan Z’ye tüm şirkete yayabilmek kurumsal yönetimle mümkün.

“Düzenlediğimiz eğitim programları, açık gündem toplantıları, Anadolu Seminerleri, paneller, yaptığımız araştırma ve hazırladığımız raporlarla, kurumsal yönetimin çok daha geniş kitlelere yayılması için çalışmayı sürdüreceğiz.”

