Tekfen Holding’de bayrak değişimi

İSTANBUL (AA)- Tekfen Grup Şirketleri’nin yeni yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi belirlendiği Tekfen Holding Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında, Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili Yönetim Kurulu Başkanvekili görevine seçilirken, Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Oklap, Grup Şirketler Başkanı olarak seçildi.

Tekfen Holding’den yapılan açıklamaya göre, uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, tarımsal sanayi ve üretimi, gayrimenkul geliştirme ve terminal işletmeciliği alanlarında 63 yıldır faaliyet gösteren, halka açık bir şirketler topluluğu olan Tekfen Holding’de, 27 Mart’ta, Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleşti.

Toplantılarda alınan kararlar sonucunda, 1978 yılından itibaren Tekfen Grup Şirketlerinde çeşitli görevler üstlenip, 2013 yılından bu yana Grup Şirketler Başkanlığını yürüten Osman Birgili’nin, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesiyle, Tekfen Grup Şirketler Başkanlığı görevine, 1983 yılından itibaren başta Tekfen İnşaat olmak üzere Grup içerisinde çeşitli görevler üstlenmiş ve son olarak Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş olan Cahit Oklap geldi.