Tekfen İnşaat'ın iştiraki Azfen ile BP arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Tekfen İnşaat iştiraklerinden Azfen Birge Müessesesi ile BP Exploration arasında 486 milyon dolar değerinde sözleşme imzalandı.

Tekfen Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklarından Tekfen İnşaat'ın yüzde 40 pay sahibi olduğu iştiraki Azfen Birge Müessesesi (Azfen), BP Exploration (Caspian Sea) Limited ile sözleşme imzaladı.

Azfen, sözleşme kapsamında toplam ağırlığı 16 bin 936 ton olacak olan bir adet offshore platformu, delme modülü, hizmet ve yaşam ünitelerinin yapım ve teslim işlerini üstlendi.

Açıklamada, "İşin yapım süresi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 38 ay olarak öngörülmüştür. Projenin toplam bedeli yaklaşık 486 milyon dolar olup, Azfen şirketindeki ortaklık payı kapsamında Tekfen İnşaat'ın projedeki payı yaklaşık 195 milyon dolardır." ifadeleri kullanıldı.

