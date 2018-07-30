Tekfen İnşaat'tan yaklaşık 590 milyon dolarlık sözleşme

İSTANBUL (AA) - Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ ile Saudi Aramco Oil Company arasında yaklaşık 590 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Tekfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeralan açıklamasında "Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ, 'Haradh Sahası Gaz Artışı Programı - Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları' inşaat işleri ile ilgili olarak Saudi Aramco Oil Company ile sözleşme imzalamıştır." denildi.
Açıklamada projenin tamamlanma süresinin 33 ay, sözleşme bedelinin yaklaşık 590 milyon dolar olduğu bildirildi.
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