Tekfen Vakfı'ndan müzik bursu

İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, kuruluşunun 20’nci yıl dönümünde, klasik müziğe olan desteğine bir yenisini ekleyerek, Müzik Bursu programını başlatıyor.

Tekfen Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, verilecek burs başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak. Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Burs başvuruları 7 Haziran tarihine kadar, www.tekfen.com.tr adresi üstünden kabul edilecek olup, ön değerlendirme aşamasını geçen adaylar, 19 Haziran tarihinde İstanbul’da jüri önünde mülakat ve seçmelere davet edilecek.

