FİNANS

Tekfen'den Darüşşafaka'ya spordan sonra eğitimde de destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

Tekfen Vakfı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan 24 ortaokul öğrencisinin dört yıl boyunca tüm masraflarını üstlendiğini duyurdu.

Tekfen'den Darüşşafaka'ya spordan sonra eğitimde de destek

İstanbul, 10 Kasım (DHA) - Tekfen Vakfı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan 24 ortaokul öğrencisinin dört yıl boyunca tüm masraflarını üstlendiğini duyurdu.
Tekfen Holding Darüşşafaka Spor Kulübü Basketbol A Takımı ana sponsorluğu ardından Darüşşafaka Ortaokulu’nun birinci sınıfındaki 24 öğrencinin, ortaokuldan mezun olana kadar dört yıllık eğitim masrafını üstlendi.
Öğrencilerden “Yaprak Dede”ye ziyaret
Tekfen Vakfı’nın sunduğu destek sonrası, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt ile Darüşşafaka Ortaokulu Öğrencileri Meryem ve Ahmet, başta “Yaprak Dede” olarak da bilinen Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit olmak üzere Tekfen yönetimini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gökyiğit, çocukların gözlerindeki parıltının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:
“Türkiye’nin kendi alanlarında pırıl pırıl iki isminin birlikte anılmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Bize ziyarete gelen Meryem ve Ahmet’in mutluluğu, onların eğitimine yatırım yaparak ne kadar haklı olduğumuzu bizlere bir kere daha hatırlatıyor.”
Tekfen Vakfı Başkanı Ercan Kumcu da Darüşşafaka ile eğitim alanına da genişleyen iş birliklerini şu sözlerle değerlendirdi:
“Gençliğe hep güvenmemiz ve onların arkasında durmamız gerekiyor. Bu anlamda okul ve spor, sağlam karakterli gençlerin yetiştirilmesinde çok önemli eğitim araçlarıdır.”
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, Tekfen’e destekleri için teşekkür ederek, “Tekfen gibi ülkemizin yüz akı olan bir kurumun Darüşşafaka ile yan yana gelmesi, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonumuzu desteklemesi bizim için çok önemli ve değerli. Bu ülkenin aydınlık yarınlara kavuşmasını istiyorsak, bunu ancak birlikte çalışarak başarabiliriz. İş birliğimizin güçlenerek devam etmesini tüm kalbimle diliyorum” dedi. (Fotoğraflı)

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