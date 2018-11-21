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Tekirdağ'da, Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

 TRAKYA Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu'nda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TRAKYA Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu'nda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez. Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu kardeşliğimizi devam ettireceğiz" dedi.

TRAKYAKA tarafından Uluslararası Trakya Balkan İş Forumu toplantısının 5'incisi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, yerli ve yabancı iş insanları, sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Vali Aziz Yıldırım, dünyada artık ölçeklerin büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Ticareti üretimi tek başına yapmak yerine güçlerin birleştirilerek daha büyük bir sinerji ya da bizim kadim literatürümüzdeki gibi daha büyük bir bereket elde etmek mümkün. Türkiye'mizde de komşularıyla bulundukları yere göre bulundukları coğrafyaya göre bir takım birliktelikler, forumlar, organizasyonlar var. Bunlardan bir tanesi de burada bugün beşincisini yaptığımız Trakya ve Balkanlar İş Forumu'dur. Ümit ediyorum ki bu iş forumu daha sonrasında daha büyük bir birlikteliğe daha sağlam organizasyon ve teşkilat yapısına kavuşur. Balkanlardaki diğer ülkeleri de bu iş forumuna katmak bu platformun bir üyesi haline getirmek gerekiyor. Zamanla bunun olacağına inanıyorum. Trakya Anadolu'nun önemli bir parçası. Trakya devletimizin Avrupa'ya açılan kapısı. Bu coğrafyada 500 yüzyılı aşkın bir süre birlikte yaşadık. Bundan sonra da birlikte yaşayacağız inşallah. Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez. Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Bu iş birliği ile birlikte dünyanın aynı alanda faaliyet gösteren üretim yapan pek çok büyük firmasına karşı birbirimizi destekleyeceğiz. Bu forumun böyle bir sinerjisinin olması gerektiğine inanıyorum."

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, forumun dolu dolu geçerek, çok güzel bir şekilde sonuçlanmasını dilediğini ifade ederek, "TRAKYAKA tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Forumu her zaman sonuçlarıyla gündemimizde olacak. Yeni yapılanmayla beraber kalkınma ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak genel müdürlüğümüz bünyesinde yoluna devem edecek. Kalkınma ajansları, sahip olduğu yerel bilgiyle ilgili, bölgelerinin yerel dinamiklerini tespit etme kapasitesini artırmak için katkılar sunuyor. Burada 5 farklı ülkeden iş dünyası insanlarının da bu foruma katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya'nın gelişmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Trakya'nın gelişmesi kalkınması için çalışıyoruz. Trakya bölgesi ülkemizin Avrupa'ya, Balkanlar'a açılan kapısı ve geçmişten gelen güçlü tarihi ve kültürel bağlara bağlı olması hasebiyle ve kalkınma ajanslarımızın misyonlarımızdan biri olan komşularımız ile ticarette ve iş bağlantılarına yönelik çalışmalara önem veriyoruz" dedi.

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