FİNANS

Tekirdağ'daki tren kazası

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 00:22 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: - "Kaza sahasında çalışmalar ve işlemler devam etmekte olup devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma/yardım araç gereçleri kaza yerine ulaştırıldı" - "Yaralı yakınları Sağlık Bakanlığına bağlı SABİM'in 184 nolu telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilirler"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtilerek, yaralı yakınlarının, Sağlık Bakanlığına bağlı Bilgi İletişim Merkezinin (SABİM) 184 numaralı telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilecekleri bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un kaza yerinde incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Kaza sahasında çalışmalar ve işlemlerin devam ettiği aktarılan açıklamada, devrilen vagonların kaldırılması için bir adet 125 ton kapasiteli kurtarma vinci dahil olmak üzere çok sayıda kurtarma/yardım araç gereçlerinin kaza yerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralı yakınlarının, Sağlık Bakanlığına bağlı Bilgi İletişim Merkezinin (SABİM) 184 numaralı telefonunu arayarak yaralılar hakkında bilgi alabilecekleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslan Tekirdağ'daki tren kazası

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