Tekirdağ'daki tren kazası

TCDD Genel Müdürlüğünce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki demiryolu hattında meydana gelen kazayla ilgili kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir raporun bulunmadığı bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki demiryolu hattında meydana gelen kazayla ilgili "TCDD Raporu" adı altında haberler yayınlandığı anımsatıldı.
Açıklamada, söz konusu kazayla ilgili teşekkül tarafından kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir raporun bulunmadığı belirtildi.
Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu
200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam
Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum