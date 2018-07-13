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Tekirdağ'daki tren kazası

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

TCDD Genel Müdürlüğü: - "Kazayla ilgili teşekkülümüz tarafından kamuoyuyla paylaşılmış herhangi bir rapor bulunmamaktadır"

TCDD Genel Müdürlüğünce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki demiryolu hattında meydana gelen kazayla ilgili kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir raporun bulunmadığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki demiryolu hattında meydana gelen kazayla ilgili "TCDD Raporu" adı altında haberler yayınlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu kazayla ilgili teşekkül tarafından kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir raporun bulunmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
çorlu TCDD Genel Müdürlüğü Tekirdağ tren kazası

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