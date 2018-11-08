Tekirdağ'dan 28 ülkeye 850 milyon dolarlık ihracat

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yılın ilk 8 ayında Tekirdağ'dan 850 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'dan direkt ihracatın her geçen yıl arttığını dile getiren Şahin, Almanya, İspanya ve Bulgaristan'ın Tekirdağ'dan en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında yer aldığını, en çok ihraç edilen ürünlerin ise hazır giyim, konfeksiyon, tekstil ve tekstil ham maddeleri olduğunu kaydetti. Şahin, kalkınma ajansı olarak daha çok firmaya ulaşıp, bölgenin ihracat potansiyelini artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Tekirdağ'da ilk 8 ay yaklaşık 850 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu sadece Tekirdağ'dan direkt olarak yapılan ihracat. Aslında baktığımızda 6 milyar dolar civarında ihracat gözüküyor ama bazı firmaların merkezleri İstanbul'da olduğu için ihracat rakamları tam olarak Tekirdağ'a yansımıyor. Sektörlere baktığımız zaman tekstil, tekstil ürünleri, iplik, dokuma ürünleri, motorlu kara taşıtları ve yan sanayi ürünleri, makine ve yedek parça ürünleri Tekirdağ'da en çok ihracatı yapılan ürünler." ifadelerini kullandı.

- En fazla ihracat AB ülkelerine Tekirdağ'da geçen yılın ilk 8 ayında 805 milyon dolar olan ihracatın 2018 yılında aynı dönem için 850 milyon dolara ulaştığını kaydeden Şahin, AB pazarının yanında Afrika ve Ortadoğu'ya da açılmayı ve pazar çeşitlendirmesi amaçladıklarını anlattı. Trakya ve Tekirdağ'dan en fazla Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıldığını vurgulayan Mahmut Şahin, İspanya, Bulgaristan ve Fransa'nın bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Amacımız 2023 hedefleri çerçevesinde hem ihracat ürünlerinin çeşitlerinin hem de ülkelerin yelpazesini genişletilmesi, ülke hedef pazarlarının farklılaştırılması. Biz özellikle Afrika ülkelerine, Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapmak istiyoruz. Bunun çalışmalarını başlattık. Trakya önemli bir tarım şehri. Türkiye'de üretilen pirincin yüzde 50'si bölgemizde, ayçiçeğinin yüzde 25'i, kanola ve farklı tarım ürünleri burada üretilmekte. Bunların sanayileşmiş ürünleri de burada yapılıyor. Bu mallar daha çok iç piyasaya verilirken biz hem unda, hem sıvı yağda, hem pirinçte ve buna benzer dondurulmuş gıdalarda, gıda sektörününde ihracatçı olabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Yine savunma sanayinde çalıştığımız 70-80 firmamız var. Bunları ilk başta ASELSAN ve ROKETSAN'a yerli ürünler üretimi konusunda desteklerken, aynı zamanda yapılan ürünlerin yurt dışına gönderilmesi ile ilgili çalışmalarda yapıyoruz."