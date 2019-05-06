FİNANS

Teknik hizmetler sektörü için çözüm platformu kuruluyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kurumsal mobil hizmetler dâhil 400 milyon dolarlık ciro büyüklüğüne sahip teknik hizmetler sektörü için "çözüm platformu" kuruluyor.

Teknik hizmetler sektörü için çözüm platformu kuruluyor

İstanbul, 6 Mayıs (DHA) - Kurumsal mobil hizmetler dâhil 400 milyon dolarlık ciro büyüklüğüne sahip teknik hizmetler sektörü için "çözüm platformu" kuruluyor.
Sektörü dönüştürüp ve iyileştirip yukarılara taşıması beklenen platform, tedarikçiler, distribütörler, eğitim kurumları, sektör dernekleri, fikir önderleri, sigorta, hukuk ve insan kaynakları şirketleri, finans kuruluşları ve danışman firmaları bir araya getiriyor.
Türkiye’nin genelinden 500'e yakın teknik hizmetler paydaşlarının yer aldığı buluşmada, tedarikçileri, distribütörler, eğitim kurumları, sektör dernekleri, fikir önderleri, sigorta, hukuk ve insan kaynakları şirketleri, finans kuruluşları, danışman firmalar bir araya geldi.
Toplantıda konuşan ProAsist Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, platformun çok yönlü çözümler üreterek tüm paydaşların birlikte kazanmasına imkân sağlayacağını, bunun yanı sıra sektörde şeffaflığı artıracağını, hizmet kalitesini yükselteceğini ve sektöre sürdürülebilir bir itibar sağlayacağını söyledi.
Konuşmasında teknik hizmetler sektörüne ilişkin veriler paylaşan Çelebi, sektörün 2017 yılı rakamlarına göre 1.2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu ekledi. (Fotoğraflı)

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