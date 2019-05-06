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Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Teknik Proje Yarışması’nda kazananlar ödüllerini aldı

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsü gerçekleşen Teknik Proje Yarışması'nın kazanları ödüllerini aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez geçen sene sınırları Sakarya’yı aşıp bölgesel çapta gerçekleştirilen Teknik Proje Yarışması’nın 14’üncüsü gerçekleşti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda bu yıl çevre tasarım ve otomasyon kategorilerinde toplamda 130 proje yarıştı. Tansu Çiller Ticaret Meslek Lisesi salonlarında yapılan ödül törenine Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve diğer yetkililer katıldı.

Bu yıl lise ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 12 proje, çevre tasarım ile otomasyon kategorilerinde ödüllendirildi. Çevre Tasarım Lise kategorisinde Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi birinci olurken, Ortaokul kategorisinde ise Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi en iyi proje seçildi. Otomasyon Lise kategorisinde Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ipi göğüsledi. Ortaokul kategorisinde ise Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde birinci olan öğrencilere 2 adet tam altın, ikinci olanlara 1 adet tam altın, üçüncülere 1 adet yarım altın verilirken , dördüncü ve beşincilere mansiyon hediyeleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, yarışma aracılığıyla 6 bini aşkın lise ve ortaokul öğrencisinin fikirlerini ve becerilerini desteklediklerini belirterek, Toyota olarak bulundukları bölgeye değer katmak için bir çok alanda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Eğitime yapılan yatırımın aslında toplumun geleceğine yönelik olduğu inancında oluklarını ifade eden Şentürk, öğrencilerin yarışmaya gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca memnuniyet duyduklarını, gençleri bilim ve teknoloji alanında destekleyip motive etmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye

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