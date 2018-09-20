TEKNOFEST İstanbul başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da milli havacılık ürünlerini gururla sergilediklerini belirterek, "TEKNOFEST İstanbul'un ana hedeflerinden bir tanesi bu milli teknoloji hamlemizi milli tutku sayesinde gerçekleştirmek ve bunu adeta burada gördüğümüz gibi sizlerle birlikte toplumsal bir seferberliğe dönüştürmek." dedi. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali resmen başladı. Festivalin resmi açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda yetkili isim katıldı.

Açılışta konuşan Bayraktar, "Bugün kurduğumuz bir ailenin, gördüğümüz bir düşün gerçek olduğu gün, bugün milli teknoloji hamlesi vizyonunu, on binlerce, yüz binlerce gencimizle paylaştığımız bir gün, bugün çıktığımız yolda artık tek başımıza olmadığımızı gösteren bir gün." diye konuştu. Bayraktar, 7-8 yaşlarında kendi içinde havacılığın bir tutku olarak başladığını anımsatarak, o yaştan itibaren tutkunun hiç gitmediğini anlattı. "Bugün Türkiye'miz o tutku sayesinde milli İHA'larımıza, SİHA'larımıza sahip." diyen Bayraktar, bugün burada 14 farklı kategoride 2 bini aşkın gencin yarıştığını söyledi. \ - "Ülkemiz buradaki coşku sayesinde hak ettiği yere gelecek" Bayraktar, "İnşallah ülkemiz çok daha iyi noktalara, semalarımızda, uzayda, milli teknolojimizle, kendi uzay ve hava araçlarımızla inşallah burada yaşadığımız tutku ve coşku sayesinde hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı. İnsanların içinde astronot olmak isteyerek uzay aracı, pilot olmak isteyerek uçak yapacağını anlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükürler olsun ki bugün artık bu kıvılcım ateşlerini burada alanımızda milli ATAK helikopterimizi, milli insansız hava araçlarımızı, milli ve özgün helikopter projelerimizi ve hatta eğitim uçağımız HÜRKUŞ'u gururla sergileyebiliyoruz. TEKNOFEST İstanbul'un ana hedeflerinden bir tanesi bu milli teknoloji hamlemizi milli tutku sayesinde gerçekleştirmek ve bunu adeta burada gördüğümüz gibi sizlerle birlikte toplumsal bir seferberliğe dönüştürmek. Bu seferberliğin ancak bir toplumsal sahiplenmeyle olabileceğini görüp bir grup arkadaşımızla birlikte T3 Vakfı'nı kurduk." Milli teknoloji hamlesinin işaret fişeğinin bu festivalle birlikte binlerce gençle atıldığını dile getiren Bayraktar, "Sözlerime son vermeden önce burada bütün paydaşlarımızla birlikte güçlü bir inanç, tam bir ruh ve gönül birlikteliğiyle ifade etmek isterim ki bütün gayretlerimiz, bu emekler ve gösteriler sadece üreten değil ecdadı gibi göğe bakıp hayal kuran, araştıran, geliştiren ve üreten bir gençliğe sahip tam bağımsız güçlü ve müreffeh bir Türkiye için." ifadelerini kullandı.

Konuşma sonrası bakanlar Varank, Turhan, Kasapoğlu ve Selçuk ile diğer yetkililerin butona basmasıyla resmi açılış gerçekleşti. Bakanlar ve diğer yetkililer, açılış sonrası stantlarda ve alanda incelemelerde bulundu. \ - TEKNOFEST, "Yarışların Yarışı'na" sahne oldu Resmi açılış öncesi İstanbul Yeni Havalimanı'nın en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı ve ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. Dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından SOLOTÜRK F16'ya, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R'den teknoloji harikası Tesla PL 1000DL'ye kadar 7 sıra dışı araç, çeyrek mil boyunca birbiri ile yarıştı. Tarihi anlarda AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu motosikleti, ünlü sürücü Emma Kimilainen Tesla'yı, Red Bull takımının test pilotlarından Jake Dennis ise Racing Formula 1 aracını kullandı. Çeyrek mil boyunca birbirlerini geçmeye çalışan araçlar ve pilotları, 38 gün sonra uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı pistler ve hava sahasında yarışarak bir ilke imza atmış oldu.

Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu, Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu. Ayrıca Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan Kenan Sofuoğlu da F16 ve Red Bull Racing Formula 1 aracıyla yarışarak hayalini gerçekleştirdi. \ - Havacılık Gösterileri Nefes Kesti Dünyanın 8 süpersonik savaş uçağı ile gösteri yapan tek akrotimi Türk Yıldızları nefesleri kesti. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan Solo Türk Gösteri Ekibi de büyük ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesindeki hepsi özel eğitimli ve profesyonel paraşütçülerden oluşan Havacılık Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlere bağlı üç ayrı paraşüt timinin sergilediği üç farklı gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı. Bunların yanı sıra 129 ATAK Helikopteri, harp başlığı bulunmayan mühimmat ile ilk atış testlerini yapan TB2 Silahlı İHA ve Türkiye’nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın Akrobasi Pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gösteriler festival boyunca her gün devam edecek.