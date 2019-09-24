TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - TOLGA YANIK - İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), aylara yayılan hazırlık, elemeler ve halka açık final bölümüyle geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi.

Festivale, geçen yıl 550 bin kişi katılırken, ziyaretçi sayısı 3 kattan fazla arttı. TEKNOFEST İstanbul, kendi alanında düzenlenen etkinlikler arasında katılımcı sayısı açısından üst sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, 2009'da İngiltere'de düzenlenen ve 1 milyon 344 bin ziyaretçiyi ağırlayan Bournemouth Airshow'u geride bırakarak zirveye yerleşti.

Festival, ziyaretçi sayısının yanı sıra etkinlik çeşitliliğiyle de ön plana çıktı. Diğer uluslararası festivaller, belli alanlarda ve sınırlı bir konseptte gerçekleştirilirken, TEKNOFEST İstanbul havacılık ve teknoloji alanında farklı alanlarda çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler için bu yıl toplam 410 bin metrekare alan kullanıldı.