FİNANS

TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin teknoloji buluşması TEKNOFEST İstanbul, 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi - Teknoloji yarışmalarında 122 ülke, 81 ilden yarışmacı ve takım boy gösterdi - Atatürk Havalimanı'nda sivil öğrenci uçuşları dahil 825 iniş-kalkış gerçekleştirildi - Binlerce öğrenci teknolojinin çeşitli alanlarına yönelik atölye çalışmalarına katıldı, hava araçlarıyla ilk kez uçtu

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - TOLGA YANIK - İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), aylara yayılan hazırlık, elemeler ve halka açık final bölümüyle geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi.

Festivale, geçen yıl 550 bin kişi katılırken, ziyaretçi sayısı 3 kattan fazla arttı. TEKNOFEST İstanbul, kendi alanında düzenlenen etkinlikler arasında katılımcı sayısı açısından üst sıralarda yer aldı. Bu kapsamda, 2009'da İngiltere'de düzenlenen ve 1 milyon 344 bin ziyaretçiyi ağırlayan Bournemouth Airshow'u geride bırakarak zirveye yerleşti.

Festival, ziyaretçi sayısının yanı sıra etkinlik çeşitliliğiyle de ön plana çıktı. Diğer uluslararası festivaller, belli alanlarda ve sınırlı bir konseptte gerçekleştirilirken, TEKNOFEST İstanbul havacılık ve teknoloji alanında farklı alanlarda çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikler için bu yıl toplam 410 bin metrekare alan kullanıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen festivale, 7 bakanlık, 4 başkanlık, 11 üniversite, 10 medya kuruluşu ve 24 kurum paydaş olarak destek verdi. Festivalin paydaşları 115 farklı standda etkinlik gerçekleştirdi.

Ayrıca belediye, dernek-vakıf, firma, teknopark ve bilim merkezleriyle toplam 158 kurum ve kuruluş festivaldeki yerlerini aldı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen 44 kategorideki 19 teknoloji yarışmasına 17 bin 373 takım, 50 bin yarışmacı katıldı, 10 bin yarışmacı finalde boy gösterdi. Yarışmalara 122 ülke ve 81 ilden katılım sağlandı.

Yarışmacılara 4 milyon lira maddi destek verildi, dereceye girenlere 3 milyon lira ödül dağıtıldı.

- Öğrencilerin ayakları yerden kesildi

Taksim ve Atatürk Havalimanı'nda kurulan dikey rüzgar tünelinde 2 bin 500 kişi uçtu.

Gök Bilim Planetaryum etkinlik çadırında, 360 derece projeksiyon sistemine sahip, "uzayın derinliklerinde" hissi veren sinema sisteminden 28 bin 300 kişi film izledi.

Atatürk Havalimanı'nda, sivil öğrenci uçuşları dahil 825 iniş-kalkış gerçekleştirildi.

Dinamik alanda 23 hava aracı, statik alanda 40 hava aracı sergilendi.

Etkinliklerde 2 bin 13 öğrenci uçak ve helikopter uçuşu, 57 öğrenci balon uçuşu, 689 öğrenci drone deneyim uçuşu, 421 öğrenci simülasyon uçuşu yaptı.

- Binlerce öğrenci teknoloji atölyelerine girdi

Öğrencilerinin TEKNOFEST İstanbul etkinliğini kaçırmaması için çok sayıda okul ve öğretmen, festival alanının yolunu tuttu. Bunun yanında çok sayıda aile de etkinlikleri izledi ve çocuklarının etkinliklerde yer almasını sağladı.

7-10 yaş öğrencileri, enerji teknolojileri, nanoteknoloji, havacılık ve uzay; 11-14 yaş öğrencileri elektronik programlama, mobil uygulama ve programlama, robotik kodlama; 18 yaş altı öğrencileri drama görsel ve yaratıcılık atölyesi; 18 yaş üstü öğrencileri lehim, roketimi tasarlıyorum, blok tabanlı kodlama eğitimi; her yaştan öğrenciler de robotik kodlama, medya ve çocuklara muhabirlik deneyimi etkinliği başlıklı atölyelere katıldı.

Binlerce öğrenci bu teknolojilerle tanışıp yeni şeyler öğrenirken, aynı zamanda etkinlikte yer alan çok sayıda ve çeşitlilikteki simülatörleri deneyimledi.

- Yenilikçi fikirlerin yolu açıldı

Takeoff Uluslararası Girişim Zirvesi'nde yenilikçi fikirler, yerli-yabancı yatırımcı, fon temsilcileri ve mentorlarla buluştu. Binin üzerinde uluslararası başvuru alınırken finale 8 farklı ülkeden 15 girişim kaldı. Dereceye giren ya da seçilen çok sayıda yerli ve yabancı girişim, bir dizi destekle ödüllendirildi.

TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi iş birliğiyle festival kapsamında "Yurt dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı" gerçekleştirildi.

Festivalde, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi de düzenlendi.

Dünyanın en yetenekli drone pilotlarını ağırlayan TEKNOFEST İstanbul, 37 ülkeden 64 pilotun yarıştığı World Drone Cup'a ev sahipliği yaptı.

- İlk kez sergilendiler

Festivalde aralarında ilk kez sergilenen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Cezeri Uçan Araba, BMC Tulga'nın da bulunduğu birçok yerli hava ve kara araçları sergilendi.

Microsoft, Google ve Samsung gibi teknoloji devleri de etkinlikleriyle festivalde yer aldı.

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