FİNANS

TEKNOFEST İstanbul'dan insanlık yararına teknolojiler çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

Festival kapsamında öğrenciler eğitim, sağlık, ulaşım alanlarındaki sorunları çözmek amacıyla teknolojiler geliştirdi - Düzenleme Komitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Ceylan: - "Türkiye'de çok deha zihinlerin olduğunu gördüm. Fırsat verildiği zaman ne gibi işler başarılabileceğine şahitlik ettim" - "Kanser tanısından fizik tedaviye yönelik robotik sisteme kadar dizi çözüm sunuldu. Bunların dışında da gerçekten çok değerli projeler vardı"

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde öğrenciler eğitim, sağlık, ulaşım alanlarına ilişkin sorunları çözmek amacıyla teknolojiler geliştirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'un önemli ayarlarından birini teknoloji yarışmaları oluşturdu.

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarması için İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan öğrenciler sağlık, ulaşım, çevre alanlarına ilişkin sorunları çözmek amacıyla teknolojiler geliştirdi.

Yarışma Düzenleme Komitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın 3 farklı kategoride gerçekleştirildiğini söyledi.

Kendisinin aynı zamanda sağlık kategorisinde jüri üyeliği yaptığını anlatan Ceylan, yarışmacıların birbirinden değerli çözümlere imza attığını ifade etti. Ceylan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok deha zihinlerin olduğunu gördüm. Fırsat verildiği zaman ne gibi işler başarılabileceğine şahitlik ettim. Kanser tanısını bir gebelik testi gibi kolayca yapabilecek bir çözüm üzerinde çalışan ekibimiz vardı. Gerçekten etkileyiciydi. Bir başka projede fizik tedavi alanında dünyada uygulanmayan insansız teşhis ve tedaviye olanak sağlayan robotik bir çözüm vardı. Bunların dışında da gerçekten çok değerli projeler vardı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin daha nicelerini devam ettireceğine inanıyorum."

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- 650 proje yarıştı

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na lise ve üniversite takımlarının katıldığı bilgisini veren Ceylan, yarışmaya 650 başvuru aldıklarını bildirdi. Ceylan, 14 kategorideki yarışmalara genel başvurunun ise 2 binin üzerine çıktığını kaydetti.

Festivali yarım milyondan fazla kişinin izlediğine dikkati çeken Ceylan, herkesin çok memnun kaldığını ve keyifli bir festival gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Murat Ceylan, projelere ilişkin yarışmadan sonra nasıl bir süreç izleneceğine ilişkin şunları kaydetti:

"Vakfımızın girişim merkezi var. Ürünlerini ticarileştirmek isteyen girişimciler başvurup kuluçka merkezimize kayıt olabiliyorlar, yatırımcılarla onları buluşturuyoruz. Mentorluk, danışmanlık, finansman konularında kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Tüm girişimci arkadaşları vakfımıza bekliyoruz. Üniversite ve lise takımlarına burslar veriyoruz. DENEYAP atölyelerinde ücretsiz 36 ay boyunca eğitimler veriyoruz. Son 1 yılda 60 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisinden başvuru aldık. Bunlardan 2 binini seçtik, çalışmaları başarıyla devam ediyor. Milli Teknoloji Hamlesi'ne ilgi duyan tüm girişimcileri ve öğrencileri vakfımıza bekliyoruz."

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TEKNOFEST İSTANBUL Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı

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