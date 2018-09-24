TEKNOFEST İstanbul'dan insanlık yararına teknolojiler çıktı

Kendisinin aynı zamanda sağlık kategorisinde jüri üyeliği yaptığını anlatan Ceylan, yarışmacıların birbirinden değerli çözümlere imza attığını ifade etti. Ceylan, şöyle konuştu:

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'un önemli ayarlarından birini teknoloji yarışmaları oluşturdu.

"Türkiye'de çok deha zihinlerin olduğunu gördüm. Fırsat verildiği zaman ne gibi işler başarılabileceğine şahitlik ettim. Kanser tanısını bir gebelik testi gibi kolayca yapabilecek bir çözüm üzerinde çalışan ekibimiz vardı. Gerçekten etkileyiciydi. Bir başka projede fizik tedavi alanında dünyada uygulanmayan insansız teşhis ve tedaviye olanak sağlayan robotik bir çözüm vardı. Bunların dışında da gerçekten çok değerli projeler vardı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin daha nicelerini devam ettireceğine inanıyorum."

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- 650 proje yarıştı

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na lise ve üniversite takımlarının katıldığı bilgisini veren Ceylan, yarışmaya 650 başvuru aldıklarını bildirdi. Ceylan, 14 kategorideki yarışmalara genel başvurunun ise 2 binin üzerine çıktığını kaydetti.

Festivali yarım milyondan fazla kişinin izlediğine dikkati çeken Ceylan, herkesin çok memnun kaldığını ve keyifli bir festival gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Murat Ceylan, projelere ilişkin yarışmadan sonra nasıl bir süreç izleneceğine ilişkin şunları kaydetti: