TEKNOFEST'in enerjisi Aksa'dan

İSTANBUL (AA) - Aksa Jeneratör'ün, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin tüm enerji ihtiyacını karşıladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin enerji ihtiyacını, Aksa Jeneratör karşılıyor.

Aksa Jeneratör'ün enerji sponsoru olduğu etkinlikte şirket ayrıca, festival alanında yer alan rüzgar türbininin kesintisiz çalışmasını da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, "Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivaline enerji desteği vererek ülkemiz tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yer aldığı bu festivalde yer almaktan gurur duyuyoruz. Aksa Jeneratör olarak üç kıta ve 160 ülkeye ihracat gerçekleştirerek her sektörden firmalara enerji desteği sağlıyoruz. Enerji desteği verdiğimiz TEKNOFEST İSTANBUL'da yer alarak havacılık, uzay ve teknoloji sektörüyle de ilişkilerimizi geliştirmekten dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda dün kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST'te, yarışmalar, uluslararası "TAKE OFF Start Up Zirvesi", "Dron Cup, Travel Hackathon" etkinlikleriyle binlerce kişiyi teknolojinin dinamik dünyasında buluşturuyor.

Öğrencilerin insansız hava aracı ve su altı sistemleri, model uçak, roket, yapay zeka gibi branşlarda yarışması heyecanı yaşayacağı etkinlik, 23 Eylül'e kadar sürecek.