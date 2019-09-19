FİNANS

TEKNOFEST'te 96 bilim insanı buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: - "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında 20-21 Eylül'de, '4. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı' düzenlenecek" - "Kurultaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılı kutlamasına ithafen, üniversitelerde ve özel sektörde görev alan olan 96 bilim insanı katılacak"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST" kapsamında 20-21 Eylül'de düzenlenecek "4. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı"na Cumhuriyetin 96. yılına ithafen, üniversitelerde ve özel sektörde görevli 96 bilim insanının katılacağını bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, TÜBA'nın, 22 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST'te, Türkiye'nin bilim diplomasisine katkıda bulunmak ve bilim insanları ile gençleri buluşturmak için yer aldığını vurguladı.

TEKNOFEST kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve TÜBA iş birliğiyle "4. Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı" düzenleneceğini belirten Şeker, etkinliğin 20-21 Eylül'de "Küresel Eğilimlere Göre Yükselen Teknolojiler" ve "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminin Etkileştirilmesi" adlı 2 ana başlık altında gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Kurultaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yılı kutlamasına ithafen, üniversitelerde ve özel sektörde görev alan olan 96 bilim insanı katılacak." bilgisini paylaşan kŞeker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, sıçrama yapmaya başladığı bir dönemden geçiyor. Bu dönemde her bireyimizin katkısı ve desteğine ihtiyacımız var. Yapacağımız her proje, her araştırma-geliştirme çabası insanımızın zekası, emeği ve gayretiyle, nitelikli insan gücümüzle olacaktır. Bahsettiğimiz insan gücünün niceliğini artırmak, niteliğini ise yükseltmek üzere kurumlarımızla iş birliği içerisinde yeni projeler üretmek için çaba sarfediyoruz. 2023 hedeflerimize ulaşmak ve daha sonrası için bu hedefleri büyütmek istiyorsak gençlerimizi nitelikli olarak donatmak zorundayız. Amerika, Almanya, İngiltere gibi yurt dışında ve ülkemizin birçok üniversitesinde görev alan bilim insanlarımızla tüm bunları nasıl yapacağımızı konuşmak, tartışmak ve bir yol haritasının nasıl çıkarılacağını görüşmek üzere düzenlenecek kurultayın pek çok konuda çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyoruz."

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