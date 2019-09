TEKNOFEST'te 96 bilim insanı buluşacak

"Türkiye, sıçrama yapmaya başladığı bir dönemden geçiyor. Bu dönemde her bireyimizin katkısı ve desteğine ihtiyacımız var. Yapacağımız her proje, her araştırma-geliştirme çabası insanımızın zekası, emeği ve gayretiyle, nitelikli insan gücümüzle olacaktır. Bahsettiğimiz insan gücünün niceliğini artırmak, niteliğini ise yükseltmek üzere kurumlarımızla iş birliği içerisinde yeni projeler üretmek için çaba sarfediyoruz. 2023 hedeflerimize ulaşmak ve daha sonrası için bu hedefleri büyütmek istiyorsak gençlerimizi nitelikli olarak donatmak zorundayız. Amerika, Almanya, İngiltere gibi yurt dışında ve ülkemizin birçok üniversitesinde görev alan bilim insanlarımızla tüm bunları nasıl yapacağımızı konuşmak, tartışmak ve bir yol haritasının nasıl çıkarılacağını görüşmek üzere düzenlenecek kurultayın pek çok konuda çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyoruz."