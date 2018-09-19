AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Havalı bir fikrin mi var?" ve "Patent uzmanı ile buluş" sloganıyla yeni buluş ve fikirleri İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) taşıyor.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda 20 Eylül'de kapılarını açacak olan TEKNOFEST'te Kurumun stant kurarak danışmanlık hizmeti vereceğini söyledi.

TEKNOFEST'in önemli temalarından birinin patent olacağını belirten Asan, TÜRKPATENT'in, "Havalı bir fikrin mi var?" ve "Patent uzmanı ile buluş" sloganıyla yeni buluş ve fikirleri İstanbul'a taşıyacağını ifade etti.

Asan, TÜRKPATENT'in dört gün boyunca patent başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarıyla ilgili sunacağı bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra katılımcılar için sürprizler hazırladığını dile getirdi.

Patentin milli teknoloji hamlesi için bir araç olduğuna işaret eden Asan, havacılık ve uzay teknolojilerini bugünki noktaya getiren en önemli unsurların başında 150 yılda ortaya konulan buluş ve patentlerin geldiğini söyledi.