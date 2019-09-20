FİNANS

TEKNOFEST'te ilginç buluşlar sergileniyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Sağlıktan gıda sektörüne pek çok alanda çözümler üreten mucitlerin tasarladığı ürünler TEKNOFEST'te sergilenirken, buluş sahipleri de yatırımcıları bekliyor - Fuarda, 2 kazanlı çamaşır makinesi, ışıklı çalışma tablası, termos hazneli tepsi ve kendini dezenfekte eden kapı kolu gibi patentli tasarımlar ilgi görüyor

İSTANBUL (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Sağlıktan gıda sektörüne pek çok alanda çözümler üreten patentli buluşlar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenirken, buluş sahipleri tasarımlarını pazarlamak için yatırımcı arıyor.

Festival kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı'nda, farklı ülkelerden mucitlerin patentli buluşları ilgi görüyor.

Buluş sahipleri de patentli tasarımlarını ziyaretçilere tanıtmak ve yatırımcılarla görüşmek için fuarda yer alıyor.

- İki kazanlı çamaşır makinesi

Biri büyük diğeri küçük olmak üzere 2 kazanı bulunan çamaşır makinesi, fuarın öne çıkan buluşları arasında dikkati çekiyor. Makinenin, küçük haznesinde daha az su ve deterjan tüketimiyle çamaşır yıkanabiliyor.

Bebek kıyafetlerinin yetişkinlerinkinden ayrı ve daha hijyenik bir ortamda yıkanabilmesi, çorap gibi küçük çamaşırların ayrı bölmede yıkanarak kaybolmaması ve eğer yıkanacak kıyafet miktarı az ise büyük kazanın dolması beklenmeden çamaşırların küçük bölmede yıkanabilmesi, makinenin ilgi çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Çocuklar, teknik okul öğrencileri, ressamlar, grafikerler, mühendisler ve mimarların kişisel yazı, çizim ve resim kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla tasarlanan ışıklı çalışma tablası ile termos hazneli tepsi de öne çıkan tasarımlar olarak ilgi çekiyor.

- Kahveler 3 dakikada hazır

Kapağında kahve haznesi bulunan termos, küçük bir çevirme hareketiyle kahveyi su ile buluşturuyor ve kahveleri 3 dakikada hazırlıyor. Ürün, kahvenin demlenerek muhafaza edildiği piyasadaki termoslarda zamanla tazeliğin kaybolması sorununa alternatif oluşturuyor.

Üzerinde dönen mekanizması bulunan şarj adaptörü, farklı marka ve modellerdeki cep telefonlarını şarj edebiliyor. Böylelikle birden fazla şarj cihazının işlevini tek bir ürün yerine getiriyor.

Kendini dezenfekte eden kapı koluyla soğutucu dolaplar, yemek hizmeti veren yerler, hastaneler, okullar, tuvaletler, toplu taşıma araçları gibi yerlerdeki tutacakların temizliği, ürünün üzerindeki led lambalar sayesinde sürekli olarak sağlanabiliyor.

- Medikal buluşlar

Robotik yürüyüş cihazlarına ya da tekerlekli sandalyelere alternatif olması amacıyla tasarlanan mekanik etkili yürüyüş ortezi, omurilikte bel altı seviyesindeki hasarlar sonucu yürüyemeyenlerin terapi yapmalarına olanak tanıyor.

Yatalak hastaların kendi bakımlarını gerçekleştirebilmeleri için tasarlanan hasta yatağı masası ile protez bacaklarda hareketin kolaylaştırılması için geliştirilen ayak bileği eklem mekanizması da fuarda sergilenen medikal buluşlar arasında yer alıyor.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdıKayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldıMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST Türk Patent ve Marka Kurumu TÜRKPATENT

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

Türkiye'de muz üretimi 498 bin tonu geçti

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 2.94 azaldı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul Ekonomi Zirvesi 5 Aralık'ta yapılacak, hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratmak

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.