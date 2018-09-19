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TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TEKNOFEST'te sanal gerçeklik uygulamasıyla, ürünlerinin yer aldığı "sanal hangar"ın kapısını açacak - Uygulama sayesinde şirketin diğer ürünlerinin yanı sıra Milli Muharip Uçak, tasarımının aldığı son şekil ve birebir ölçülerde sanal gerçeklik gözlüğüyle yakından incelenebilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında sanal ortamda hangarını ziyaretçilere açacak.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını festival ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Uygulamayla şirketin ürettiği ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uçak ve helikopterler birebir ölçülerinde yakından görülebilecek.

Gözlüğü takanlar, kendilerini içinde insansız hava aracı ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterinin yer aldığı bir "sanal hangar"da bulacak. Ziyaretçiler ellerindeki kontrol cihazını kullanarak hangar içinde, ürünler arasında ve etrafında dolaşabilecek, gerçekte yaklaşamayacakları mesafelerden ürünleri görebilecek.

Uygulama kapsamında ürünler gerçek boyutlarıyla incelenebilecek, teknik özellikleri hakkında bilgi alınabilecek, ürünlerle ilgili tanıtım filmleri izlenebilecek.

Bugüne kadar ürettiği araçları ve modellerini sergileyebilen şirket, sanal gerçeklik uygulamasıyla henüz tasarım aşamasındaki Milli Muharip Uçağı da gerçek ölçülerinde tanıtabilecek. Uygulamada uçak, tasarımının aldığı son şekille yer alıyor. Uçak, üzerindeki aksesuarlarla 360 dereceli olarak detaylı şekilde incelenebiliyor. Bu, Milli Muharip Uçak'ın bugüne kadarki en gerçekçi görsel çalışmasını oluşturuyor.

Projenin ilerleyen aşamasında hava araçlarının kokpitlerine girilebilmesi, pilot koltuklarına oturulabilmesi hedefleniyor.

- Uçak ve helikopter sergileme sınırını kaldırdı

Sanal gerçeklik uygulaması, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine katıldığı etkinliklerde tüm araçlarını sergileme olanağı verecek. Etkinlik ve fuarlarda alan darlığı ve yüksek maliyetler nedeniyle tüm ürünlerine yer veremeyen şirket, uygulama sayesinde bu kısıtlılıklardan kurtularak tüm araçlarını tanıtabilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bundan sonra katılacağı fuar ve etkinliklerde de sanal gerçeklik uygulamasından yararlanacak.

- Türkiye'de ilk kez kullanılan gözlük

GFDS Üst Yöneticisi Mert Oğuzata, AA muhabirine, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin vizyoner yaklaşımıyla birlikte çalışma olanağı bulduklarını söyledi.

Türkiye'de ilk kez kullanılan bir sanal gerçeklik gözlüğüyle şirketin ürün portföyündeki araçların birebir ölçüleriyle deneyimlenebileceğini belirten Oğuzata, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uzun vadeli, sürdürülebilir iş birlikleri yapma fikrimiz var. Bunların arasında Endüstri 4.0 için üretim, kalite kontrol, bakım onarım, montaj gibi konularda destek verme fikri de bulunuyor. Artırılmış ve sanal gerçekliğe yapay zekayı daha fazla entegre ederek dünyada belli ilkleri de yapmayı planlıyoruz. Satış pazarlamadan üretim hattının içine kadar dağılabilecek her alana yönelik çözümler üretmek istiyoruz." dedi.

GFDS Satış ve Pazarlama Direktörü Selda Oğuzata Kurman da 2013 yılından bu yana sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zeka konularında çalışmalar yaptıklarını, Ar-Ge çalışmalarıyla dünyada da ilgi gören ürünlere imza attıklarını söyledi. Tanıtım ve bakım onarım konularında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kurman, gelecekte bu teknolojilerin daha da yaygınlaşacağını ve yapıların kişiye bağımlı olmaktan çıkıp sisteme bağımlı hale geleceğini, hata paylarının azalacağını kaydetti.

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ATAK helikopteri HÜRJET Hürkuş Milli muharip uçak sanal gerçeklik TEKNOFEST Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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