FİNANS

TEKNOFEST'te "motor sınıfı" kurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 10:14 | Son Güncelleme

Türkiye ve bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tank, paletli zırhlı araç ve ağır vasıta ticari araçlara güç grubu geliştirmek için çalışmalarını sürdüren BMC POWER, TEKNOFEST İstanbul kapsamında "güç grubu eğitimi" verecek

ANKARA/İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - BMC POWER, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali etkinliğinde tüm katılımcılara açık, güç grubunda kullanılan teknolojileri ve geliştirme süreçlerini tanıtacak ücretsiz eğitimler düzenleyecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) önderliğinde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle İstanbul Yeni Havalimanı'nda 23 Eylül'e kadar devam edecek TEKNOFEST İstanbul, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. BMC POWER da Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te yer alıyor.

Yeni nesil hafif zırhlı araçların paletli konfigürasyonu ve Altay tankı için güç grubu geliştirme projelerinde Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından görevlendirilen BMC POWER, bunlara ek olarak ağır vasıta ticari araçlara motor geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

BMC POWER, yürütmekte olduğu güç grubu geliştirme projelerinde yeni teknolojiler geliştirecek bir ekosistem oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bu amaçla iş birliği içinde olduğu üretim altyapısı bulunan sanayi şirketlerine mühendislik kabiliyeti kazandırmayı, üniversitelere de akademik güçlerini ve araştırma altyapılarını daha etkin kullanma imkanı sağlamayı planlıyor.

- Hedef gençler

BMC POWER, festivalde ağır vasıta ticari araçlar için geliştirmeye çalıştığı ve ilk ateşlemesi temmuz ayında başarıyla gerçekleştirilen motorunu sergileyecek. Ayrıca motorun montajının aşama aşama gösterildiği özel bir video ziyaretçilere sunulacak.

Festival süresince öğrencilere ve her yaş grubundan katılımcılara güç grubu hakkında birer saatlik temel eğitim verilecek. Bu eğitime katılanlara BMC POWER Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Osman Dur tarafından katılım belgesi takdim edilecek. Dur, ayrıca ilgili teknolojiler hakkında gençlerle söyleşi yapacak.

Bu etkinlikle özellikle gençlerin teknolojiye ilgisini ve merakını artırmayı amaçlayan BMC POWER, aynı zamanda yerli ve milli olarak geliştirilmesi amaçlanan güç grubu çalışmalarına ilişkin farkındalık yaratmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMC Power güç grubu motor TEKNOFEST İSTANBUL

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