"Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi" kuruldu

İSTANBUL (AA) - ASELSAN, TUSAŞ, HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gazi Üniversitesi "Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi" unvanlı şirket kurdu.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı sağlamak, teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak amacıyla, yüzde 30'u ASELSAN'a, yüzde 30'u TUSAŞ'a, yüzde 30'u HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve yüzde 10'u Gazi Üniversitesi'ne ait olmak üzere "Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi" unvanlı şirket kurulmuştur.Şirketin sermayesi 10 milyon TL olup, kuruluşu bugün tescil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Çikolota devi Pernigotti, Türkiye'de üretim yapacak
Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
On binden fazla araç kaderine terk edildi
'Yıl sonunda dolar 5.10'a gerileyebilir'
Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Okuyucu Yorumları 0 yorum