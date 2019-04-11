Teknokentten yapay zeka projelerine destek

Merkezde ticarileşebilecek fikirleri desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Gökçeoğlu, "Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi, fikri olan gençlere, öğrencilere, akademisyenlere açık. Sonucunda hayalimizin ötesinde çok basit olsa da gündelik hayatımızı ve ticaretin şeklini değiştirecek fikirler de ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Gökçeoğlu, Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi'nde özellikle yapay zeka konularındaki fikirleri destekleyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Günlük hayatta marketlerden hastanelere kadar birçok yerde kişilerin verileri toplanıyor. Bu veriler artık insanların klasik istatistiksel yöntemlerle takip edemeyeceğimiz ve doğrudan anlam çıkaramayacağımız bir hale geldi. Bunları tutan ve doğru analiz eden ülkeler kazanıyor, bunun yolu da yapay zeka."

- "Genç ve nitelikli nüfusumuzu ülkede tutmalıyız"

Gökçeoğlu, teknoloji geliştirme bölgelerinin Türkiye'de gelişmiş ülkelere göre daha geç kurulduğunu ancak bu konuda hızlı ilerlendiğini anlattı.

Türkiye'de Ar-Ge yatırımları konusunda yükselen bir trend olduğunu söyleyen Gökçeoğlu, "Daha yüksek yaşam standartlarıyla genç ve nitelikli nüfusumuzu ülkede tutmayı başarırsak, ülke ekonomisine de katkıda bulunuruz. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK bunu gördü, Sanayi Doktora Programı, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı gibi çok faydalı işler yapıyorlar." dedi.