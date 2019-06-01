Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Geçen yıl karne ve bayram döneminde ürün tercihlerinde tabletler, gaming ürünleri, dronelar ve bluetooth hoparlörlerin dikkat çektiğini ifade eden Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, “Babalar günü ile birlikte bu ürünlere televizyon ve kişisel bakım ürünleri de eşlik etti. Akıllı telefonlar, akıllı saatler ve notebook’lar her dönemde olduğu bu dönemde en çok satılan ürünler arasında yer aldı. Bu yıl da benzer ürünlerde hareket yaşanacak. Sadece, ÖTV zammı nedeniyle akıllı telefonlarda özellikle üst segment ürünlere talepte azalma yaşanabilir. Satışların bu yılın ortalamasına göre haziranda yüzde 15 oranında artamasını bekliyoruz” diye konuştu.

İLK 3’TE MUĞLA, BAYBURT VE ADANA VAR

Mağaza, Teknosa.com ve mobil platformlarda 31 Mayıs’tan 17 Haziran’a kadar tüketicileri avantajlı kampanyalarla buluşturacaklarını ifade eden Doğa Oran, şöyle devam etti:

“7’den 70’e herkesi kucaklayacak, televizyondan notebooklara, akıllı telefonlardan giyilebilir aksesuarlara, gadetlardan oyuncaklara ve kişisel bakım ürünlerine kadar her ürün grubuna özel fırsatlarımız olacak. 2018 yılında karne ve bayram döneminde alışverişin yoğunlaştığı ürün ve bölge dağılımında epey ilgi çekici sonuçlarla karşılaşmıştık. En fazla satış büyük şehirlerde gerçekleşse bile nüfusa oranla ciro ve adet olarak teknoloji alışverişlerinde ön plana çıkan şehirler; Muğla, Bayburt, Adana, Burdur, Yalova, Bayburt, Kütahya, Kırşehir, Çanakkale Ardahan, Bilecik gibi Anadolu şehirleri olmuştu. Yine bu dönemde teknoloji alışverişlerinde en çok artış gösteren şehirlerin ürün tercihlerine baktığımızda ise, notebook en çok Yalova’da, tabletler en çok Kütahya’da, akıllı telefonlar Bayburt’ta, konsol satışları ise Bilecik’te önde yer almıştı.”

