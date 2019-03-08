Teknoloji dünyasının Türk kadın liderleri

SEFA ŞENGÜL - Türkiye'de faaliyet gösteren küresel teknoloji firmalarının kadın yöneticileri iş hayatındaki başarılarıyla hemcinslerine örnek oluyor. Erkek çalışan sayısının daha fazla olduğu teknoloji sektöründe yönetici pozisyonuna kadar yükselen Türk kadınlarının tecrübeleri iş hayatında kadınlar için hiçbir şeyin imkansız olmadığını ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla aralarında General Electric (GE), IBM, Oracle gibi teknoloji devlerinin de yer aldığı birçok firmada görev alan Türk kadınları, bu firmaların karar alma süreçlerinde etkin rol oynuyor. - GE'nin hedefi kadın erkek sayısını eşitlemek Dünyanın en büyük firmalarından General Electric'in (GE) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, AA muhabirine, iş hayatında erkeklerin üstün olduğu yönündeki ön yargının yapay zekanın etkinliğinin daha da artmasıyla kırılacağını, yapay zekayı tamamlayacak olan duygusal zeka konusunda kadınların daha güçlü konumda olduklarını söyledi. Gelecekte teknik, mühendislik ve yazılım alanlarında kadın istihdamının artacağına inandığını dile getiren Özsoy, kariyer gelişimi ve terfi açısından fırsat eşitliğinin önemine işaret etti.

GE'nin Polonya, Meksika, Amerika, Çin gibi ülkelerdeki mühendislik merkezlerinde çalışan kadınların oranının en fazla yüzde 9 olmasına karşın, bu oranın GE Türkiye Teknoloji Merkezinde yüzde 26'ya ulaştığını anlatan Özsoy, "Şirketimizin 2020 küresel hedefleri arasında, mühendislik rollerinde 20 bin çalışan kadın istihdam etmek, erkek ve kadın sayısını eşitlemek var." dedi. - "Bilim ve mühendislikte erkekler hakim olmayacak" IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri İş Birimi Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nden Sorumlu Genel Müdürü Defne Tozan da dünyada dijitalleşme ve teknolojideki hızlı gelişmelerin etkisiyle endüstrilerin yeniden şekillendiğini kaydetti. Kadınların sosyal açıdan bakıldığında anne ve ev kadını rolünü üstlendiklerini ifade eden Tozan, "Bu rollerle iş hayatına girdiğinde ekonomik kazanımlar bütün bu rolleri yürütme konusunda yeterli olmayabiliyor. Çocuğun bakımı, evin bakımı gibi endişeler ortaya çıkıyor. Kadınlar genellikle bu noktalarda kariyerlerinde daha çekimser hale geliyor, işten ayrılıyor ya da daha fazla sorumluluk gerektiren işlere talip olmak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.