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Teknoloji firmaları, kamu bilgi işlem yöneticileriyle buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen Kamu Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere 80 kamu kurumundan 200'ün üzerinde temsilci ile kümelenme üyesi firmalardan toplam 400'e yakın kişi bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, kümelenme üyesi yerli firmaları kamudaki bilgi işlem yöneticileri ile bir araya getirmek amacıyla Kamu Milli Siber Güvenlik Zirvesi düzenlendi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen zirveye, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere 80 kamu kurumundan 200'ün üzerinde temsilci ile kümelenme üyesi firmalardan toplam 400'e yakın kişi katıldı.

Yerli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik panel ve sunumların gerçekleştirildiği zirvede, kümelenme üyesi 50 üretici firma da stantlarıyla yer aldı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, açılış konuşmasında, kamuda yerli siber güvenlik ürünlerin kullanımının büyük önem taşıdığına değindi.

SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik de Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin 1 yıl içinde yaptığı faaliyetler ve ekosistemin geliştirilmesinde katedilen yollar hakkında bilgi verildi.

Zirve kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, TÜİK, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Hava Yolları'ndan kamu bilgi işlem yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen panelde, Türkiye'deki siber güvenlik sektörü, yerli siber güvenlik ürünlerine kamunun bakış açısı, ihtiyaçlar ve yerli ürünlerden beklentiler ele alındı.

İkinci panelde de yerli üretici firmaların kamuya satış noktasındaki tecrübeleri ve kamudan beklentileri değerlendirildi.

TR-TEST, TÜBİTAK, SSB, İstanbul Üniversitesi ve firmaların katılımlarıyla gerçekleştirilen panelde ise test ve sertifikasyon çalışmaları üretici, testçi ve ihtiyaç sahibi gözüyle değerlendirmeye alındı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından geliştirilen Milli Siber Güvenlik Platformu tanıtımıyla devam eden Kamu Milli Siber Güvenlik Zirvesi, Ulak Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı’nın, Kamuda Güvenliği Artırılmış Milli İletişim Altyapısı / Ulak Maya Çözümleri konulu sunumuyla sona erdi.

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