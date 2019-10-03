Teknoloji firmaları, kamu bilgi işlem yöneticileriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, kümelenme üyesi yerli firmaları kamudaki bilgi işlem yöneticileri ile bir araya getirmek amacıyla Kamu Milli Siber Güvenlik Zirvesi düzenlendi.

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen zirveye, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere 80 kamu kurumundan 200'ün üzerinde temsilci ile kümelenme üyesi firmalardan toplam 400'e yakın kişi katıldı.

Yerli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik panel ve sunumların gerçekleştirildiği zirvede, kümelenme üyesi 50 üretici firma da stantlarıyla yer aldı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, açılış konuşmasında, kamuda yerli siber güvenlik ürünlerin kullanımının büyük önem taşıdığına değindi.

SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik de Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin 1 yıl içinde yaptığı faaliyetler ve ekosistemin geliştirilmesinde katedilen yollar hakkında bilgi verildi.