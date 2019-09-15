Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) kapsamında 5 fon için protokol sürecinin başladığını belirterek, "Ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fonun ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1,1 milyar liraya ulaşacak." dedi.

Varank, AA muhabirine, Tech-InvesTR Programı çerçevesinde desteklenecek fonların belirlendiğini söyledi.

Dünyada girişim sermayesi yatırımlarının geçen yıl 251 milyar doları aştığını aktaran Varank, bu tutarın Türkiye'de 59 milyon dolar seviyesinde kaldığına dikkati çekti.

Varank, Ar-Ge ürünlerinin ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılması için girişim fonlarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bu fonların sayısını artırmak ve Türkiye'de sürdürülebilir girişim sermayesi ekosistemini oluşturmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın geçen yıl Tech-InvesTR programını hayata geçirdiğini anımsattı.

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