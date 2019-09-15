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Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fon

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı" - "Ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fonun ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1,1 milyar liraya ulaşacak" - "Bu kaynaklarla önümüzdeki 5 yılda ülkemizde 148 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım yapılmasını hedefliyoruz"

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) kapsamında 5 fon için protokol sürecinin başladığını belirterek, "Ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fonun ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1,1 milyar liraya ulaşacak." dedi.

Varank, AA muhabirine, Tech-InvesTR Programı çerçevesinde desteklenecek fonların belirlendiğini söyledi.

Dünyada girişim sermayesi yatırımlarının geçen yıl 251 milyar doları aştığını aktaran Varank, bu tutarın Türkiye'de 59 milyon dolar seviyesinde kaldığına dikkati çekti.

Varank, Ar-Ge ürünlerinin ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılması için girişim fonlarına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bu fonların sayısını artırmak ve Türkiye'de sürdürülebilir girişim sermayesi ekosistemini oluşturmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın geçen yıl Tech-InvesTR programını hayata geçirdiğini anımsattı.

- 5 yılda 148 teknoloji tabanlı girişime yatırım hedefi

Programın başlamasıyla TÜBİTAK'ın Tech-InvesTR çağrısına çıktığını anlatan Varank, ilk aşamada TÜBİTAK tarafından desteklenmesi planlanan fonların seçilerek Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğini ifade etti.

Varank, Hazine ve Maliye Bakanlığının program çerçevesinde kaynak taahhüdünde bulunacağı girişim sermayesi fonlarını belirlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tech-InvesTR Programı kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı. Protokol çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile fonlar arasında fona katılım sözleşmeleri, TÜBİTAK ile bu fonlara katılacak üniversite kuruluşları arasında da proje destek sözleşmeleri eş zamanlı olarak imzalanacak. Ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fonun ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1,1 milyar liraya ulaşacak. Bu kaynaklarla önümüzdeki 5 yılda ülkemizde 148 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım yapılmasını hedefliyoruz."

- "Amacımız küreselleşen girişimler oluşturmak"

Söz konusu 5 fona 12 farklı üniversiteden transfer ofisleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinin katılacağını belirten Varank, bu kuruluşların fonlara katılım paylarının yüzde 50'sine kadarının TÜBİTAK tarafından hibe olarak destekleneceğini ifade etti.

Varank, kurulacak fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 teknoloji geliştirme bölgesi ve 3 teknoloji transfer ofisinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların katılacağını dile getirdi.

Söz konusu fonlarla Teknoloji Transfer Ofisleri, teknoparklar ve araştırma altyapılarının girişim sermayesi konusunda tecrübe kazanacağına işaret eden Varank, "Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bölgelerimizde ticarileşme bakış açısı geliştirilmiş olacak. Amacımız küreselleşen girişimler oluşturmak." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının katılacağı fonların adı, kuruluş yerleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen kuruluşlar şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığının Katılacağı Fon Adı (Kuruluş Yeri) TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Kuruluşlar 1 500 Startups Istanbul Annex, L.P Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ Tedutech Teknoloji Transfer Danışmanlık Eğitim ve Ticaret AŞ 2 Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş İstanbul Medipol Üniversitesi TTO AŞ Ankara Teknopark TGB Yönetici AŞ Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ Selçuk Üniversitesi TTO AŞ Yıldız TGB Teknopark AŞ 3 Collective Spark Fund B.V. ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ 4 Diffusion Capital Partners II SCSp Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ Ege Teknopark TGB Yönetici AŞ ODTÜ TEKNOKENT Yönetim AŞ 5 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Hacettepe Üniversitesi TGB Yönetici AŞ Afyon Uşak Zafer TGB Yönetici AŞ Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici AŞ Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ Çukurova TGB Yönetici AŞ

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Anahtar Kelimeler:
Girişim Sermayesi Destekleme Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tech-InvesTR

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