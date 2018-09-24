Teknoloji sayesinde geri dönüşüm eğlenceli hale geldi

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ'nin (İSBAK) TEKNOFEST İstanbul'da sergilediği çözümler, yüz binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu. Özellikle, şirketin Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri sayesinde özellikle gençler olmak üzere katılımcılara geri dönüşümün önemi anlatıldı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra iştirakleri de yer aldı. Festivalde 4 gün boyunca yer alan İSBAK'ın yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri ile diğer akıllı şehircilik çözümleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Teknoloji sayesinde geri dönüşümün eğlenceli hale geldiği Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri, başta gençler ve çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin beğenisini kazandı. İBB İSBAK Akıllı Şehir Koordinatörü Mustafa Uçak, AA muhabirine festivalin nasıl geçtiğine dair yaptığı açıklamada, 4 gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın önderliğinde büyükşehir belediyesi ve iştiraklerinin ziyaretçilerin deneyimleyebileceği ürünleri sergilediğini söyledi.

Sergiledikleri projeler arasında en çok ilgiyi İBB'nin yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri'nin çektiğini dile getiren Uçak, "Bu ürünün asıl amacı, aslında ilköğretim çağındaki çocukların hem geri dönüşüm kültürünü kazanması hem de sosyal sorumluluk anlamında bilinçlenmelerini sağlamak." dedi. Türkiye'de ilk defa uygulanacak pet şişe ve metal içecek toplama konteynerinin geri dönüşüme önemli katkı sağlayacağını aktaran Uçak, İstanbulKart'ı okuttuktan sonra pet şişeleri konteynere atarak İstanbulKart'a para yüklenebileceğini anlattı. Uçak, "Bu aslında bir teşvik. Ne kadar çok şişe toplarsak o kadar çok bakiye kazanmış oluyoruz." diye konuştu. \ - "İstanbul'un her yerinde bu kültürü kazandırmaya başlayacağız" Uçak, İBB'nin 100 adet yerli ve milli Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri siparişi verdiğini belirterek, bunların ilk önce Beyoğlu, Kağıthane, Şişli ve Eyüpsultan'daki çeşitli okullarda devreye gireceğini, buralarda öğrencilerin pet şişeleri cihazlara atarak İstanbulKart'larını ücretsiz şekilde doldurabileceklerini söyledi.