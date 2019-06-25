"Teknoloji Sohbetleri"nde "5G" değerlendirmesi

Otonom araçlar, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarının 5G ve ötesiyle yeni bir boyut kazanacağına dikkati çeken Karagözoğlu, "5G teknolojisi, insanları, nesneleri, ulaşımı, sağlığı ve her şeyi, her yerde, yüksek hızda, en az kesintiyle birbirine bağlayacak." ifadelerini kullandı.

Karagözoğlu, 5G'nin sadece mobil iletişimi etkileyecek bir teknoloji olmadığını, sağlıktan otomotive, eğlenceden hizmet sektörüne kadar akla gelebilecek bütün alanlarda hayata nüfuz edecek bir nitelik taşıdığını bildirdi.

Türkiye'nin 5G konusunda belirlediği 2023 hedeflerine ulaşması konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Karagözoğlu, "Biz tamamen yerli ve milli imkanlarla, dünyayla birlikte 5G teknolojisini kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Karagözoğlu, HAVELSAN ve BTK iş birliğiyle düzenlenen "5G ve Uygulamaları" temalı "4'üncü Teknoloji Sohbetleri"nin açılışında yaptığı konuşmada, kurum olarak 5G ve uygulamalarına önem verdiklerini söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'nin 5G konusunda 2023 hedeflerine ulaşması için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek "Biz tamamen yerli ve milli imkanlarla, dünyayla birlikte 5G teknolojisini kullanmak istiyoruz." dedi.

- "5G tüm nesneleri birbirine bağlayacak"

5G teknolojisiyle sadece insanların değil, tüm nesneler birbirine bağladığında yeni bir çağa girileceğini vurgulayan Karagözoğlu, 2025 itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağını, bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlar arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Karagözoğlu, 2020 sonrası dünyada kilometre karede dolaşacak verinin 4 yılda bir 16 kat artacağını belirterek, bu talebi karşılamak üzere önceki nesle göre 25 kat fazla frekansa ve 2 bin kat fazla baz istasyonuna gereksinim duyulacağını anlattı.

Bu kapsamda 2023 sonunda, 5G şebekesi abone sayısının yaklaşık 1 milyara ulaşacağını ve küresel mobil veri trafiğinin ayda 100 eksabaytın üzerine çıkmasının beklendiğini ifade eden Karagözoğlu "Diğer yandan 2025'te ABD'de tüm aboneliklerin yüzde 49'unun 5G'li olması, Avrupa'da ise 245 milyon 5G bağlantısının gerçekleştirilmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karagözoğlu, Türkiye'nin şebekesinin yerli ve milli olmasının hem cari açığı azaltmak hem de güvenliği sağlamak için çok önemli olduğunu dile getirdi.