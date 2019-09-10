Teknoloji tabanlı kalkınmanın kalbi Bilişim Vadisi'nde atacak

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınmanın en önemli merkezi olması beklenen ve Kocaeli'de 3 milyon metrekarelik alanda 5 etap olarak planlanan Bilişim Vadisi'nde birinci etabın inşaat çalışmaları bitti. "Milli teknoloji" hamlesinin bilişim ayağında kaldıraç rolü üstlenen ve Osmangazi Köprüsü'nün yanındaki alanda 5 etap olarak planlanan Bilişim Vadisi'nde ilk etabın birinci kısmı büyük ölçüde dolarken ikinci kısım için de firmalardan başvurular alınmaya başlandı. Türkiye'nin "ilk ve en büyük tematik teknoparkı" özelliği taşıyan Bilişim Vadisi'nin birinci etabı yüzde 100 doluluğa ulaştığında, bölgede istihdamın 10 bine yükselmesi bekleniyor. Bilişim teknolojileri, elektronik, telekomünikasyon, yazılım ve robotik gibi sektörlerde Ar-Ge yapan firmalara ev sahipliği yapacak Bilişim Vadisi, tüm etaplar tamamlandığında 100 bin kişilik nitelikli istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 etap olarak planlanan bölgenin 3 milyon metrekare alan üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Lokasyon olarak Osmangazi Köprüsü'nün hemen yanında yer aldıklarını belirten İbrahimcioğlu, "Köprüden önce son çıkış" şeklinde bir sloganları olduğunu, bunun aslında Türkiye'nin teknoloji çalışmaları içerisinde de bir mottoyu ifade ettiğini dile getirdi. İbrahimcioğlu, Mart 2018'de faaliyete geçen Bilişim Vadisi'nin kısa zamanda ciddi yol aldığını belirterek 61 firmaya ev sahipliği yapan, 700'e yakın personelin çalıştığı bir ortam haline geldiklerini anlattı. Halihazırda birinci etabın inşasını tamamladıklarını dile getiren İbrahimcioğlu, "Bunun da geçici kabulüne başladık hatta kiralamalarını da yapmaya başladık. Toplamda 200 bin metrekare kapalı alana sahip olan birinci etabı bitirmiş olduk." diye konuştu. Birinci etabın kendi içinde iki kısımdan oluştuğunu aktaran İbrahimcioğlu, "Birinci kısımdaki kiralamalarda yüzde 75 doluluğa geldik, ikinci kısımdaki kiralamalarımız da yeni başladığı için henüz yüzde 15'ler seviyesinde. Toplama baktığımızda birinci etapta yüzde 40 doluluk oranındayız." ifadelerini kullandı.

- "İhracat hedefimiz 8 milyar dolar" İbrahimcioğlu, birinci etapta altyapı olarak yaklaşık 10 bine yakın insanın çalışabileceği bir istihdam alanı oluşturduklarını vurgulayarak, Bilişim Vadisi tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 100 bin Ar-Ge personelinin çalıştığı bir yapının meydana çıkacağını kaydetti. Bilişim Vadisi'nin istihdam ve ihracat hedeflerine değinen İbrahimcioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda Türkiye'deki teknoparklar 4,1 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmış durumda. 84 teknoparktaki 5 bin firmada 55 bin kişi çalışıyor. Hedefimiz, tüm etaplar bittiğinde 100 bin Ar-Ge personelini sadece Bilişim Vadisi'nde istihdam etmek. 55 bin kişi, 4 milyar dolar ihracat yapıyorsa demek ki bizim ihracat hedefimiz 8 milyar dolar. Bu tabii bugünkü şartlara göre ortaya çıkan rakam, biz çok daha fazlasını hedefliyoruz." - "Bilişim Vadisi'nde firmalar için ciddi avantajlar var" İbrahimcioğlu, teknoloji firmalarını Bilişim Vadisi'ne beklediklerini dile getirerek şöyle devam etti: "Firmalarımızın buradaki iyi altyapıyı, uygun koşullarda kullanarak çalışmalarını arttırmalarını istiyoruz. Buranın oturmuş ciddi bir fiziksel sermayesi ve altyapısı var. Bu altyapıya rağmen rekabet edilebilir kiralama koşulları var. Artı bölgedeki beyaz yakalı ve üniversiteli ortalamasına baktığımızda ciddi manada teknik personel havuzu var. Bölgenin ciddi bir sanayi gücü var. Ulaşım arterleri açısından değerlendirdiğimizde; 40 dakikada Bursa'ya, 45 dakikada İstanbul Havalimanı'na gidilen, denize kıyısı ve limanı olan bir bölgeyiz. Bunların hepsi firmalar için ciddi bir avantaj."