Teknoloji temsilcileri Antalya'da buluştu

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bila Macit, "Bugüne kadar tamamlanan ve devam eden 40 bine yakın projemiz ve 4 milyar doların üzerinde ihracatımız oldu. Çok büyük bir rakamı temsil ediyoruz" dedi.

5. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı, ülke genelindeki teknokent yöneticilerinin katılımıyla Antalya'da başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzenlenen toplantı, Antalya teknokentin ev sahipliğinde Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bila Macit, toplantıda, 5 binden fazla firmanın teknokentlerle iş birliği içinde olduğunu söyledi. 50 bine yakın Ar-Ge personelinin bulunduğunu dile getiren Macit, "Bugüne kadar tamamlanan ve devam eden 40 bine yakın projemiz ve 4 milyar doların üzerinde ihracatımız oldu. Çok büyük bir rakamı temsil ediyoruz." diye konuştu.

Gündemde olan imar barışı konusunda teknokentlerin de bir eylem içinde olmalarını öneren Macit, eksik binaların da tamamlanmasını istediklerini kaydetti.