FİNANS

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger: - "Kurulduğumuz günden bugüne kadar farklı destek mekanizmaları vasıtası ile bölgemizdeki girişimcilerimize 5,5 milyon lira destek sağlayarak, yeni fikirlerin hayata geçirilmesini amaçladık"

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, bugüne kadar farklı destek mekanizmaları vasıtası ile bölgedeki girişimcilere 5,5 milyon lira destek sağlayarak, yeni fikirlerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Ülger, Konya'da bir otelde, MEVKA, Startupfon ve Kuveyt Türk iş birliğiyle düzenlenen Teknoloji Yatırımcısı Akademisi toplantısında yaptığı konuşmada, programda teknoloji odaklı melek yatırımcıların bilgilendirileceğini belirtti.

Programın, girişimci ve adaylarının yatırımcılarla buluşturulması amacıyla düzenlendiğini belirten Ülger, "melek yatırımcı" kavramının, yüksek risk ve büyüme potansiyeli içeren girişimcilere yapılan yatırım olarak tanımlandığını aktardı.

Ülger, kavramın son yıllarda adının sıkça duyulduğunu ifade ederek, MEVKA'nın da bu konuda çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Melek yatırımcılık sistemine "bireysel katılım yatırımcılığı" denildiğine işaret eden Ülger, şöyle konuştu:

"Melek yatırımcı sistemi, yatırımcı ve girişimci adaylarının projelerine yatırım yapılmasının yanı sıra onlara tecrübe aktarılması, iş bağlantılarını açarak gelişimlerine yardımcı olunması açısından son derece önemlidir. Girişimci bu sayede hem finans kaynağına ulaşmakta hem de yatırımcının bu alandaki tecrübelerinden istifade etmektedir. Sağlanan bu birliktelik de projenin başarısızlıkla sonuçlanma riskini en aza indirmektedir. 2018 yılı sonu itibarıyla Bireysel Katılım Sermayesi İlerleme Raporu'na baktığımızda, toplamda 471 melek yatırımcı lisansının verildiğini, buna rağmen bölgemizdeki lisanslı melek yatırımcı sayısının arzu ettiğimiz düzeyde olmadığını görüyoruz."

- Potansiyel melek yatırımcılara güncel bilgiler aktarıldı

Ülger, MEVKA'nın bu konudaki farkındalığın ve bölgedeki lisanslı melek yatırımcı sayısının artırılması için çalışma yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Global Melek Yatırımcı Akademisi ve Melek Yatırım Ağları Konya Buluşması programlarını düzenleyerek, yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi bu konuda bilgilendirdik. Diğer etkinliklerimizde ise bölgemizdeki girişimcilere fikirlerini projeye dönüştürme ve ortaya çıkan projeleri yatırımcılarla buluşturma fırsatı sunmaya çalıştık. Kurulduğumuz günden bugüne kadar farklı destek mekanizmaları vasıtası ile bölgemizdeki girişimcilerimize 5,5 milyon lira destek sağlayarak, yeni fikirlerin hayata geçirilmesini amaçladık. Bugünkü programımızda ise potansiyel melek yatırımcılara güncel bilgileri ulaştırmayı, yeni yatırım alanlarına ışık tutabilmeyi ve yatırım kararlarının alınmasında dikkat edilmesi gereken unsurları aktarmayı hedefliyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da programa görüntülü bağlanarak salondakilere hitap etti.

Etkinlikte, melek yatırımcı kavramı ve süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
MEVKA Savaş Ülger Teknoloji Odaklı Melek Yatırımcıları

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