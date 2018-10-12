Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "artırılmış gerçeklik" teknolojisinin sosyal medyadan cerrahi prosedürlere kadar pek çok alanda kullanılabileceğini belirterek, "Sanal gerçeklik, kullanıcısının yerini değiştirebilir yani bizi başka diyarlara götürebilir. Artırılmış gerçeklik ise bizim gerçeğimizi alır ve ona bir şeyler ekler." dedi. Sayan, Havelsan tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "Artırılmış Gerçeklik" konulu "Teknoloji Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, dijital dönüşümün tüm dünyada milli güvenlikten ekonomiye, çevreden şehirciliğe kadar hem devletlerin hem de 7'den 70'e herkesin günlük hayatını her alanda derinden etkilemeye başladığını söyledi. Artırılmış gerçekliği, "İçinde yaşanan çevrenin ve içindekilerin, bir araç vasıtasıyla elde edilen canlı veya dolaylı fiziksel görüntü ve/veya bilgilerle bir araya getirilerek bir amaç için zenginleştirilmesi" olarak tanımlayan Sayan, "Başka bir deyişle, artırılmış gerçeklik cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin, gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesi olarak da tanımlanabilir." diye konuştu.

Sanal gerçeklik ile artırılmış gerçeklik arasındaki farka dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti: "Sanal gerçeklik olduğumuz yeri karartır ve varlığımızı başka bir yere taşır.

Kendimizi Everest Dağı'nın zirvesinde bile bulabiliriz. Artırılmış gerçeklik ise bizim gerçeğimizi alır ve ona bir şeyler ekler. Bizi herhangi bir yere taşımaz, sadece şimdiki halimizi sanal gerçekliktekine benzer gereçlerle zenginleştirir." Artırılmış gerçeklik teknolojisinin sosyal medya filtrelerinden cerrahi prosedürlere kadar pek çok uygulamada kullanılabileceğine işaret eden Sayan, bu teknolojinin görme, duyma ve hissetme yetilerini kat kat iyileştirerek yeni bir deneyimi geniş kitlelere sunma potansiyelini barındırdığını anlattı. Sayan, okullarda kullanılmak üzere öğrencilerin sosyal sorumluluk ve araştırma yeteneklerini geliştirici bir oyunlaştırma projesi üzerinde de çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. - "Artırılmış gerçeklik gelecekte önemli gelir kaynağı olacak" BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da dünya genelinde artırılmış gerçeklik konusunda rekabet olduğuna işaret ederek, artırılmış gerçeklik uygulamalarının yakın gelecekte önemli bir gelir kaynağı haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Dünya genelinde teknoloji firmalarının artırılmış gerçeklik konusunda rekabet halinde olduklarını belirten Karagözoğlu, eğitim, sosyal medya, ticaret, üretim ve özellikle oyun ve eğlence gibi pek çok sektörde bu teknolojinin kullanıldığını ifade etti. Karagözoğlu, 2022'de artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin aylık tekil kullanıcı sayısının 1,8 milyara ulaşacağının, elde edilecek gelirin ise yıllık 93 milyar lira seviyesini bulacağının öngörüldüğünü dile getirdi. Artırılmış gerçeklikte kullanıcıların gerçek görüntü ortamına dijital görüntüler ve grafikler eklenmesi yoluyla etkileşim sağlandığını anlatan Karagözoğlu, sanal gerçeklik uygulamalarında ise tamamen bilgisayar ortamında üretilen ve işlenen görüntülerin sanal bir ortamda sunulduğunu bildirdi. Bu teknolojilerin özellikle eğlence sektörüne yeni bir boyut kazandırdığına dikkati çeken Karagözoğlu, "Yine sanal gerçekliğin eğitime uyarlanmasıyla öğrenme süreci daha eğlenceli ve çok daha etkileyici olabilmektedir. Bununla birlikte yerinde öğrenmenin yanı sıra ortamdan bağımsız şekilde yeni eğitim öğretim senaryoları hazırlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.