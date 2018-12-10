Teknolojide kritik test altyapıları yerlileşiyor

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisi başta olmak üzere teknolojinin çeşitli alanlarında ürün ve platform geliştirilmesine yönelik çalışmalar yerli test altyapısıyla destekleniyor.

Ankara Teknopark'ta faaliyet gösteren DEICO, zorlu şartlarda ve yüksek güvenilirlikte çalışan sistem ve alt sistemler için askeri standartlara uygun test altyapılarının tasarımı, üretimi ve entegrasyonuna yönelik faaliyetler yürütüyor.

DEICO İş Geliştirme Yöneticisi Sedat Alantar, AA muhabirine, yerli ve milli ürünlerin gündemde olduğu bir süreçte bu ürünlerin standartlara uygun üretilip üretilmediğinin yani ürünlerin kalifikasyon ve üretim testlerinin çok kritik önem taşıdığını söyledi.

Söz konusu ürünlerin kabulü ve kullanıma girebilmesi için sertifiye edilmesine ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Alantar, bunun da ancak özel test cihazlarıyla mümkün olabildiğini vurguladı.

- "Terzi işi mühendislik"

DEICO'nun Türkiye'de test altyapısı alanında uzmanlaşan ilk özel teşebbüs firması olduğuna dikkati çeken Alantar, şöyle konuştu: