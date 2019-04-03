Teknolojik serada üretilen domatesler Avrupa'ya satılıyor

"Seramızda ısıtmayı jeotermal ile sağlıyoruz. Afyonkarahisar'ın en büyük özelliklerinden biri de Türkiye'de ışıklanma süresi en uzun il olması. Bu da tabii ki burayı daha cazip hale getiriyor. Burada salkım domates üretimi yapıyoruz. Hem iç hem de dış piyasaya yönelik üretimimiz var. Yurt dışında bu yıl Almanya, Polonya ve İsviçre’ye domates gönderdik. İç piyasada da genellikle Ankara ve İstanbul'a gönderiyoruz. Üretimimizin yaklaşık yüzde 50'sini ihraç ediyoruz."

Üretimin ise 2018'de başladığını anlatan Ordu, "Ekim ayında hasada başladık. Biz topraksız tarım yapıyoruz. Daha çok kontrollü tarım diyebiliriz buna." dedi.

İçerinin nemi için yüksek basınçlı sislemenin yapıldığı serada, havalandırma fanları da yine bilgisayar sistemi ile kontrol ediliyor.

Ordu, domates taleplerine şu anda yetişemediklerini, pazar sorunu yaşamadıklarını, bazı market zincirleriyle çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar domatesinin sahil kesimlere göre biraz daha revaçta olduğunu ifade eden Ordu, "Çünkü domatesin renklenmesi çok hızlı burada. Isıtmayı çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Sahil kesiminde ısıtma genellikle kömürlü kazanlarla yapıldığı için yeteri kadar ısıyı sağlayamadıklarından, orada kızarma biraz daha yavaş oluyor. Renklenme de nispeten daha az olduğu için bizim domatesimiz daha fazla ilgi görüyor." diye konuştu.

Ordu, yaklaşık 55 bin metrekare alanda kurulu serada haftada yaklaşık 30 ton ürün hasat ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz, tekno seranın kurulu alanını 200 bin metrekareye çıkarmak. Şu anda 55 bin metrekarede 3 ziraat mühendisinin yanı sıra 40'ı kadın, 48 kişi çalıştırıyoruz. Kadın istihdamı bizde çok fazla. Özellikle köylerden gelen kadınlarımız ile üretimi çok rahat şekilde devam ettiriyoruz. Bunun gibi seralar daha çok teşvikle yapılıyor. Afyonkarahisar da bu teşvik kapsamında olduğu için kurulum biraz daha fazla yapılıyor. Böylece devletten alınan destek ile yatırımlar yapılıyor. Burası da devlet desteğiyle yapılan bir teknolojik sera olarak üretim yapıyor."

