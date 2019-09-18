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Teknopark Ankara, TEKNOFEST'e çıkarma yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

Savunma teknolojileri alanında yaptıkları çalışmalarla öne çıkan Teknopark Ankara firmaları, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te ürünlerini sergiledi - Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Bilgin: - "Teknopark Ankara'da üretilen ürünlerin yüzde 70'ten fazlası donanım ürünlerinden oluşuyor" - "Teknopark Ankara olarak üzerinde çalıştığımız otonom sistemlerde kara, hava ve deniz sistemlerini önceliğimize koyduk. Çünkü sanayinin de bu yönde ilerlemesini istiyoruz."

İSTANBUL (AA) - SEFA ŞENGÜL - Savunma teknolojileri alanında yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Teknopark Ankara firmaları, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ürünlerini sergiledi.

Teknopark Ankara Genel Müdürü Oğuz Bilgin, Ankara'da yapılan üretim faaliyetlerindeki gelişim kabiliyetlerini sergilemek için TEKNOFEST'e geldiklerini ifade etti.

Bilgin, "Gerçekten iyi bir noktaya ilerliyoruz. Küçük büyük birçok firmamızın ürettiği insansız hava araçları ve otonom sistemlerimizi burada sergiliyoruz. Burada bütün İstanbullularla ve hatta bütün Türkiye'yle bunları tanıştırmak istedik." diye konuştu.

Teknopark Ankara'nın, ürünlerinin yüzde 70'ten fazlası donanım ürünlerinden oluşan bir geliştirme bölgesi olduğunu kaydeden Bilgin, "İnsansız hava araçları, yapay zeka ve otonom sistemler bizim genel uzmanlık alanlarımız." bilgisini verdi.

- "Otonom sistemlerde önceliğimiz kara, hava ve deniz sistemleri"

Teknopark Ankara'da birçok sistemin artık otonom bir şekilde çalıştığını ifade eden Bilgin, "Teknopark Ankara olarak üzerinde çalıştığımız otonom sistemlerde kara, hava ve deniz sistemlerini önceliğimize koyduk. Çünkü sanayinin de bu yönde ilerlemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, Teknopark Ankara olarak yüksek teknoloji ürün Ar-Ge'sine ne kadar fazla ilgi olursa Ankara'nın bu alanda üretim yapan firmalar için iyi bir altyapı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Firmaları önce kuluçka merkezimize aldıklarını, daha sonra da teknoparkta onlara yer vererek hareket alanlarını geliştirdiklerini ifade eden Bilgin, "Son aşamada firmalarımızı küresel anlamda rekabet edebilecek firmalara dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu anlamda Ankara'da olmamızın avantajlarını da kullanarak hem bürokrasi hem de akademiyle birlikte çalışıyoruz." dedi.

- İnsansız hava araçları da tanıtıldı

Oğuz Bilgin, TEKNOFEST'te sergiledikleri İHA'larla ilgili olarak, "Hızlı ticarileşebilen firmalara öncelik veriyoruz. Mesela, Atlas İHA'mız, 2,5 kilogramlık küçük boyutuna rağmen, üç yüz futbol sahası büyüklüğünde bir alanı 1 saat içerisinde tarayabiliyor ve taradığı bu alanı 3 boyutlu olarak fotoğraflayarak maksimum 2 santimlik hassasiyetle merkeze iletiyor." ifadelerini kullandı.

Bunun yanında, roket ve füze testleri için hedef drone olarak üretilen Cengaver'e ilişkin de bilgi veren Bilgin, "Saatte 180 kilometre hızla giderek roket ve füzelerin Ar-Ge çalışmalarında hedef uçak taklidi yapıyor. Bu sayede roketlerin testleri daha düşük maliyetlerle yapılabiliyor." diye konuştu.

Bilgin bu alandaki çalışmaları daha da öteye taşımak için herkesi Teknopark Ankara'ya, özellikle Ar-Ge çalışmalarına davet ettiklerini sözlerine ekledi.

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Atlas Cengaver drone İnsansız Hava Aracı Oğuz Bilgin roket Teknopark Ankara

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