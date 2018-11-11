Teknoparklardan 3,6 milyar dolarlık ihracat

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoparklardan bugüne kadar 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "Bu bölgelerde geliştirilip ticarileştirilen pek çok ürün sayesinde ülkemizin teknoloji seviyesi ve yetkinliği artmış, sağlanan ithal ikamesiyle teknoloji alanındaki dışa bağımlılığımızın azalmasına önemli katkılar sağlanmıştır." dedi. Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, bu ürünlerin ticarileşmesinde teknoparklar önemli rol oynuyor. Bakan Varank, AA muhabirine, teknoloji geliştirme bölgelerinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 2001'de kurulmaya başlanan teknoparkların sayısının 81'e ulaştığını söyleyen Varank, bunların 59'unda teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin başladığını, 22'sinin ise altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra faaliyete geçeceğini bildirdi.

\ - Teknoparklara 750 milyon liralık hibe desteği

Varank, teknoparklarda yer alan işletmelere birçok vergisel muafiyet, prim istisnası gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çekerek, "Teknoparklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak 14 yılda Bakanlık olarak bu bölgelere 750 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknoparklar vasıtasıyla üniversitelerle sanayicileri, teorik bilgiyle pratiği bir araya getiriyoruz." dedi. Sağlanan destekler ve teşviklerle teknoparklarda 5 bin 150 teknoloji tabanlı işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten Varank, şöyle devam etti: "40 bini Ar-Ge personeli olmak üzere 49 bin 332 kişi buralarda istihdam edilmekte. Teknoparklarda bugüne kadar 63,3 milyar liralık satış gerçekleştirilirken, 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Bu bölgelerdeki tescilli patent sayısı bin 22'ye ulaştı. Bugün geldiğimiz noktada Teknoparklar sadece teknoloji tabanlı işletmelere ev sahipliği yapan yerleşkeler olmaktan çıktı. Sağlanan nitelikli hizmetler sayesinde bu bölgelerde firmalar çok daha hızlı ve sağlıklı büyüdü, ulusal ve uluslararası yatırımcılar bu firmalara önemli yatırımlar yaptı, yerli antivirüs yazılımı, yüksek hızlı veri iletişim çiplerinin tasarımı, yüksek performanslı solar teknolojiler gibi pek çok stratejik ürün geliştirildi."

Varank, teknoparklarda girişimciliğe adım attıktan sonra Ar-Ge projeleri neticesinde yakaladıkları başarılar sayesinde yatırım alan firmalar da bulunduğuna işaret ederek, "Örneğin yazılım geliştirme ekipleri için akıllı bilgilendirme sistemi üreten bir firmamız 2018 yılında 295 milyon dolara satıldı. Geliştirdiği teknolojik eğitim platformu sayesinde yabancı yatırımcılardan 150 milyon doların üzerinde yatırım almış firmalarımız da var." diye konuştu. Teknoparklarda geliştirilerek ticarileştirilen ürünler sayesinde Türkiye'nin teknoloji seviyesi ve yetkinliğinin artmasına, sağlanan ithal ikamesiyle teknoloji alanındaki dışa bağımlılığın azalmasına önemli katkılar sağlandığını dile getiren Varank, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde teknopark ekosistemini daha da güçlendirecek yeni fikirlerin ve girişimcilerin desteklenmesine odaklanacağız." dedi.

\ - Ar-Ge merkezi sayısı bini aştı Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyetlerine de değinen Varank, "Ar-Ge Merkezi" ve "Tasarım Merkezi" belgesi alan firmaların vergi indirimi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleriyle damga vergisi istisnası gibi imkanlardan yararlandığını söyledi.