FİNANS

Teknoparktan 50 ülkeye yerli "sirkülasyon pompası" ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

NKÜ Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, binaların ısıtma-soğutma sistemleri, güneş enerji sistemleri, ısıtma kazanlarında ve kombilerde kullanılan, tasarım ve üretimini kendilerinin yaptığı sirkülasyon pompasını Alman bir firma üzerinden yaklaşık 50 Avrupa ülkesine ihraç ediyor - Promote Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Firması Teknik Müdürü Serkan Türkoğlu: - "Bu ürün Almanya üzerinden İngiltere, Fransa ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesine dağılıyor. Ürünlerimizin yıllık ihracat payı 2-3 milyon avro"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknopark'ta faaliyet gösteren Promote firması, tasarım ve üretimini yaptığı sirkülasyon pompasını Alman bir firma üzerinden yaklaşık 50 Avrupa ülkesine ihraç ediyor.

Elektronik pompalar ile motorların tasarım ve üretimi üzerine 6 yıl önce teknoparkta faaliyete geçen firma, yüzde 100 yerli üretim sirkülasyon pompasını Türkiye'nin yanı sıra Almanya üzerinden İngiltere, Fransa ve İspanya başta olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye gönderiyor.

Promote Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Firması Teknik Müdürü Serkan Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak kurulduktan sonra hızlı bir gelişim gösterdiklerini söyledi.

Türkoğlu, devletin teknoparklara verdiği desteği bildikleri için Namık Kemal Üniversitesi Teknoparkı'na başvurarak firmanın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

- "Yüzde 100 yerli üretim"

Elektrikli motor tasarımı ve elektronik motorların imalatını yaptıklarını anlatan Türkoğlu, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre elektronik motorların tasarım ve üretimini bünyemizde çalışan mühendis arkadaşlarımızla yapmaktayız. Müşterimiz, tasarladığımız motorları üretmek isterse bu konuda da destek veriyoruz." dedi.

Sirkülasyon pompasının binaların ısıtma-soğutma sistemlerinde, güneş enerji sistemlerinde, ısıtma kazanlarında ve kombilerde kullanıldığını aktaran Türkoğlu, yılda yaklaşık 100 bin üretim yaptıklarını dile getirdi.

Türkoğlu, teknopark imkanlarının firmalar için çok faydalı olduğuna, bunun da yeni ürünlerin geliştirilmesine imkan sağladığına işaret ederek, "Sirkülasyon pompası ürünümüz var. Bu, bizim yüzde 100 yerli ürettiğimiz bir ürün. Alman bir firma üzerinden İngiltere, Fransa ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesine dağılıyor. Ürünümüz yaklaşık 50 ülkeye ulaşıyor. Ürünlerimizin bize kalan yıllık ihracat payı 2-3 milyon avro." diye konuştu.

Türkoğlu, her türlü elektrik motoru üzerine çalışma yapabildiklerini dile getirerek, "Geçen yıl TÜBİTAK'ın yaptığı elektrikli yerli araç motorunun prototip imalat sürecinde görev aldık. Şimdi tamamen yurt dışından ithal edilen, asansörlerde kullanılan özel amaçlı motorların geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu ürünleri üretip yerli olarak piyasaya sürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi
Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyorSerbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serkan Türkoğlu sirkülasyon pompası Tasarım Tekirdağ TEKNOKENT üretim

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

En çok ziyaret edilen şehirler belli oldu

2 milyar dolarlık dev satın alma

2 milyar dolarlık dev satın alma

Tam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlar

Tam 500 yıldır yapılıyor! İl dışından geliyorlar

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Artık Mynet'ten Borsada al-sat yapabilirsiniz

Artık Mynet'ten Borsada al-sat yapabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi

5 yılda 24 bin yeni fikir üretildi

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.