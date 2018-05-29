FİNANS

Teknosa, 2 bin kadını dijital okuryazar yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Teknosa ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülen "Kadın İçin Teknoloji" projesi kapsamında yıl sonuna kadar Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Aydın, Manisa, Kırklareli, Bursa, Malatya ve Kayseri'de düzenlenecek eğitimlerle 2 bin kadının dijital okuryazar olması hedefleniyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülen "Kadın İçin Teknoloji" projesinin yeni dönem eğitimlerinde, 2 bin kadının dijital okuryazar olması hedefleniyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2007'den bu yana Habitat Derneği ile sürdürdüğü "Kadın İçin Teknoloji" projesi kapsamında, ücretsiz teknoloji eğitimleri vererek Türkiye'nin dört bir yanından kadınları dijital okuryazar yapmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 65 ilde 16 binden fazla kadının faydalandığı eğitimler, Türkiye'nin 7 bölgesi ve 11 ilinde güncellenen ve genişletilen eğitim içeriğiyle yaz döneminde de devam edecek.

Yıl sonuna kadar Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Aydın, Manisa, Kırklareli, Bursa, Malatya ve Kayseri'de düzenlenecek eğitimlerle 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

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- "Kadın için Teknoloji" projesi

"Kadın için Teknoloji" projesi ile kadınların, başta çocukları olmak üzere yakın çevreleri ve dünyayla etkileşim halinde olması, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşması, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi amaçlanıyor.

Eğitimler sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı buluyor.

Bu yıl itibarıyla verilen eğitimlerin kapsamı daha da genişletilerek eğitim içeriğine bilgisayar, internet ve sosyal medya kullanımının yanı sıra internet üzerinde reklam, basit tasarımlar, mobil cihaz kullanımı ve güvenliği ile hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaların kullanımı da dahil edildi.

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- "Eğitim alan kadınlar özgüven kazanıyor"

Geçen yıllarda eğitim alan kadınlar arasında yapılan araştırmalar, katılımcıların teknoloji sayesinde sosyal çevresini genişlettiğini, e-devlet işlemlerini aktif olarak kullandığını, sosyal medya üzerinden el emeklerini, evde ürettiklerini tanıtarak ticaretini yapma fırsatı yakaladığını ve en önemlisi özgüven kazandıklarını ortaya koyuyor.

11 yılda 16 binden fazla kadına sunduğu ücretsiz teknoloji eğitimleri ile toplumun gelişimine katkı sağlayan Teknosa ve Habitat Derneği, projeye gelecek dönemde de hız kesmeden devam ederek eğitimleri daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Proje iş ortağı Habitat Derneği'nin gönüllü genç eğitmenlerinin desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlerin düzenleneceği iller ve duyurular hakkında bilgi almak için "https://www.instagram.com/kadinicinteknoloji/" hesabını takip etmek, eğitimlerden yararlanabilmek içinse "kadinicinteknoloji@habitatdernegi.org" adresine başvurmak yeterli oluyor.

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Kadınlar İçin Teknoloji Projesi Teknosa

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