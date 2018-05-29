Teknosa, 2 bin kadını dijital okuryazar yapacak

İSTANBUL (AA) - Teknosa ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülen "Kadın İçin Teknoloji" projesinin yeni dönem eğitimlerinde, 2 bin kadının dijital okuryazar olması hedefleniyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2007'den bu yana Habitat Derneği ile sürdürdüğü "Kadın İçin Teknoloji" projesi kapsamında, ücretsiz teknoloji eğitimleri vererek Türkiye'nin dört bir yanından kadınları dijital okuryazar yapmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 65 ilde 16 binden fazla kadının faydalandığı eğitimler, Türkiye'nin 7 bölgesi ve 11 ilinde güncellenen ve genişletilen eğitim içeriğiyle yaz döneminde de devam edecek.

Yıl sonuna kadar Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Trabzon, Aydın, Manisa, Kırklareli, Bursa, Malatya ve Kayseri'de düzenlenecek eğitimlerle 2 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

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- "Kadın için Teknoloji" projesi

"Kadın için Teknoloji" projesi ile kadınların, başta çocukları olmak üzere yakın çevreleri ve dünyayla etkileşim halinde olması, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşması, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi amaçlanıyor.