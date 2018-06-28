Elif Varan / İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Birleşmiş Milletler'in, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturulmasını desteklemek için geliştirdiği "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ni (WEPs) Türkiye’de ilk imzalayan teknoloji perakende şirketi Teknosa oldu.
Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, “İçinde bulunduğumuz dijital çağın, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği, dünyanın hiçbir ülkesinde henüz tam anlamıyla sağlanmış değil. Gerek şirket içi uygulamalarımız gerekse kadınlara 10 yılı aşkın süredir dijital okuryazarlık eğitimleri verdiğimiz Kadın için Teknoloji sosyal sorumluluk projemiz ile kadının toplumda güçlenmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
Teknosa, bu imza ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik şu 7 ilkeye taahhüt:
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