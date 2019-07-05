Teknosa, elektronik satın alma grubu Euronics'i İstanbul'da ağırladı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre,Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda aralarında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'nın bulunduğu 35 ülkeden 180 elektronik perakende lideri, elektronik sektöründeki tüm paydaşlar için gelecek vizyonunu masaya yatırdı.

Açıklamada, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın, 2012'den beri üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in üye ve iş ortaklarını İstanbul'da buluşturduğu ifade edildi.

Toplantılar esnasında 3 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçiminin de gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, seçimler sonucunda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre ile Türkiye'nin de yönetim kurulunda yer aldığı kaydedildi.