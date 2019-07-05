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Teknosa, elektronik satın alma grubu Euronics'i İstanbul'da ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Teknosa, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı - Toplantıda yapılan seçim sonucunda Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ikinci kez Euronics yönetim kuruluna girdi

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 2012 yılından bu yana üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in yıllık toplantısına ev sahipliği yaptı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre,Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda aralarında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'nın bulunduğu 35 ülkeden 180 elektronik perakende lideri, elektronik sektöründeki tüm paydaşlar için gelecek vizyonunu masaya yatırdı.

Açıklamada, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'nın, 2012'den beri üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar avroluk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics'in üye ve iş ortaklarını İstanbul'da buluşturduğu ifade edildi.

Toplantılar esnasında 3 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçiminin de gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, seçimler sonucunda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre ile Türkiye'nin de yönetim kurulunda yer aldığı kaydedildi.

- Gürcan ikinci kez Euronics yönetim kurulunda

Toplantıda yapılan seçim sonucunda Teknosa Genel Müdürü Gürcan'ın ikinci kez Euronics yönetim kuruluna girmesiyle Teknosa'nın gelecek dönemde de dünya elektronik perakende dünyasında söz sahibi olacağına işaret edildi.

Gürcan, konuşmasında, Euronics ile devam eden stratejik iş birliğinin karşılıklı pozitif değer sağladığına değinerek, "Türkiye pazarı, genç nüfusu ve yeni teknolojilere hızlı adapte olması sayesinde önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Teknosa, değişen tüketici eğilimlerine paralel olarak bu potansiyeli omnichannel (çoklu kanal) yapısıyla yakalıyor. Bu doğrultuda hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak hizmetler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de omnichannel stratejisi ile tüketicinin alışveriş yolculuğunun haritasını çıkardıklarını belirten Gürcan, Türkiye'nin e-ticaretteki potansiyelini katılımcılarla paylaştı.

Gürcan, şunları kaydetti:

"Geleneksel satışlar yani mağaza satışları piyasaya hakim. Batı Avrupa'da elektronik ürünlerdeki online satış payı yüzde 25 civarında. Türkiye'de ise bu oran hala yüzde 5. Bu tablo, online satışların potansiyelini, büyümeye katkısının artacağını gösteriyor. Ayrıca, online kanalın toplam hacimde payı küçük olmasına rağmen tüketicileri etkileme ve mağazalardaki satışları tetikleme konusunda halihazırda büyük bir gücü var."

- "İnovasyonlara en hızlı adapte olan, en dinamik pazarlardan biri Türkiye"

Euronics International Başkanı Hans Carpels de yıllık toplantılarını ilk kez Türkiye'de gerçekleştirmelerinin anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye pazarı, Euronics bölgeleri içinde inovasyonlara en hızlı adapte olan, en dinamik pazarlardan biri. Teknosa da dijital altyapısı, yaygın ağı ve geniş müşteri portföyü sayesinde teknoloji perakendeciliğinde yol haritamızı çizerken güçlü bir ortaklık sağlıyor. Teknosa'nın özellikle omnichannel ile yarattığı deneyim, tüketicinin nabzını tutma kabiliyeti ve veri yönetimi konusundaki çalışmaları grubumuzun içindeki farklı ülkelere örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Euronics Teknosa TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan

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