FİNANS

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

TEKNOSA, 2018 yılı ilk 6 ay finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

İSTANBUL, (DHA)- TEKNOSA, 2018 yılı ilk 6 ay finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, 2018’in ilk yarısında çift haneli büyüme ile 1 milyar 700 milyon ciroya ulaştı. Şirketin aynı dönemde operasyonel karlılığı (FAVÖK) ise 62 milyon lira oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ilk 6 ayı çift haneli büyüme ile tamamladı. Şirketten yapılan açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre benzer mağazalarda satışlarını yüzde 12 seviyesinde artırarak 1 milyar 700 milyon lira ciro gerçekleştirdiği söylendi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ikinci çeyrek ve ilk 6 ay sonuçlarını açıklayan Teknosa, dijital dönüşüm projelerine devam ederken, artan ortalama sepet tutarı ve dönüştürme oranının etkisiyle büyümeyi yakaladığını bildirdi. Şirketin, operasyonel karlılığının (FAVÖK) da 2018’in ilk yarısında 62 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

“HER ZAMAN ÇITAYI YÜKSELTMEYE ODAKLANIYORUZ”

2018 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Yılın ikinci çeyreğinde 892,5 milyon lira ciro elde ederek büyümemizi sürdürdük. Sonuç olarak ilk 6 ay ciromuz 1 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Sektörde bizi her zaman farklı kılan hizmet konusunda çıtayı yükseltmeye odaklanıyoruz. Müşteri Hizmetleri süreçlerinde sektöre model olacak pilot çalışmalarımız var. Teknosacell ile müşterilerimize avantajlı, data yoğun paketler sunarak iletişimlerini güçlendiriyoruz. Özmarkalı ürünümüz Preo’da da ilk 6 ayda çok önemli adımlar attık. Hem ürün yelpazemizi genişlettik hem içinde bulunduğumuz ürün gruplarında pazarda satış adetlerinin artmasına olumlu katkı sağladık. Müşterilerimize çoklu kanalda kesintisiz deneyim sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

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