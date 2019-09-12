İSTANBUL(AA) - Teknosa’nın 13-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak “Okula Dönüş” kampanyası, öğrenciler için notebooktan akıllı telefona, tabletten aksesuarlara kadar birçok teknoloji ürününe avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunacak.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre,Teknosa, yeni öğretim yılında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı teknoloji ürünleri için 200’ü aşkın mağazasında ve "teknosa.com’da" kesintisiz özel kampanyalar düzenliyor.

13-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak kampanyada tüm tablet, monitör ve yazıcı alışverişlerinde KDV tutarında indirim yapılacak. Öğrencilerin eğitim süresince en önemli bilgi edinme ve üretme araçlarından biri olan notebooklarda yüzde 50 indirimli ek garanti yaptırma fırsatı da sağlanacak. KDV tutarında indirimlere ek olarak Lenovo Ideapad i5 işlemcili notebook 1000 TL’lik indirimle 3 bin 299 TL’den sunulurken, HP Celeron notebook ise yüzde 20’yi aşan bir indirimle bin 599 TL’den satılıyor.

Ayrıca, eski telefonunu Teknosa’ya getirenler, notebook alışverişlerinde mevcut indirimlerin yanı sıra bin TL’ye varan indirim kazanma şansına sahip oluyor.