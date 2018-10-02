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Teknosa üst yönetimine iki yeni atama

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına ise Tansu Öztorun oldu

İSTANBUL (AA) - Teknosa Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığına Doğa Oran, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına ise Tansu Öztorun atandı.

Teknosa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Teknosa üst yönetimine iki yeni atama yapıldı.

Teknosa'nın gelecek hedefleri ve stratejileri kapsamında Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran, Perakende & Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına ise Tansu Öztorun oldu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 1998 yılında ODTÜ Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra, PricewaterhouseCoopers, Sabancı Üniversitesi, Xerox, Garanti Yatırım, Crate&Barrel gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevlerini yürüten Oran, 2015 ile 2018 yılları arasında Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'nda ve Perakende Grup Başkanlığı'nda Kıdemli Müdür görevlerini yapmış, bu yılın Mart ayı itibariyle, CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı olarak Teknosa bünyesine katılmıştı.

2014 yılından bu yana Teknosa bünyesinde İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tansu Öztorun ise İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra meslek hayatına 1990'da Motosan'da başlamış, daha sonra Kurteks, Otokar, Toyotasa, Hedef Filo ve Renault'da önemli görevler üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Oran Tansu Öztorun Teknosa

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