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"TEKNOSAB, Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

BTSO Başkanı İbrahim Burkay: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan yeni sanayi hamlesi ülkemizin kalkınma hedeflerinde yeni bir sıçrama noktası olacak" - "Bu noktada Mega Sanayi Bölgeleri projesinin en önemli halkasını da TEKNOSAB oluşturacak. TEKNOSAB, Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni sanayi hamlesinin kalkınma hedeflerinde yeni bir sıçrama noktası olacağını belirterek, "Bu noktada Mega Sanayi Bölgeleri projesinin en önemli halkasını da TEKNOSAB oluşturacak. TEKNOSAB, Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOSAB, yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa'da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. İlk fabrika binalarının inşaat çalışmalarına yıl sonuna kadar başlanması hedefleniyor.

İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bursa ziyareti kapsamında bir araya gelerek, TEKNOSAB'a ilişkin bilgi verdi.

İlgili bakanlıkların yönlendirdiği ulusal ve uluslararası büyük yatırımcılarla görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Burkay, bu firmaları çok yakında kamuoyuyla da paylaşacaklarını ifade etti.

Burkay, TEKNOSAB'ın kuruluş çalışmalarının toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda başladığını, en küçüğü 15 bin metrekare olmak üzere büyük ölçekli 140'a yakın firmaya yer tahsisi yapıldığını bildirdi.

Kentin ve bölgenin yatırımcı için cazibe merkezi kimliğini her geçen gün daha da güçlendirdiğini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan yeni sanayi hamlesi ülkemizin kalkınma hedeflerinde yeni bir sıçrama noktası olacak. Bu noktada Mega Sanayi Bölgeleri projesinin en önemli halkasını da TEKNOSAB oluşturacak. TEKNOSAB, Mega Endüstri Bölgeleri'nin öncüsü olacak. Liman, demiryolu ve karayolu entegrasyonuyla birlikte çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğümüz TEKNOSAB'da yeni yatırım talepleri de sürüyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza projede gelinen nokta ve yer tahsisleri konusunda bilgi sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da TEKNOSAB'ın büyütülmesi talimatı verdi. Yatırımcılarımız için müjde niteliğinde olan bu kararla birlikte yeni talepleri de değerlendireceğiz."

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