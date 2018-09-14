FİNANS

Teknosa'da Preo My Care ürünleri indirimli fiyatlarla

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

Teknosa, Preo My Care serisi ile “baştan aşağı” kişisel bakımı kolaylaştıracak yeni teknolojileri indirimli fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Preo My Care serisi ile "baştan aşağı" kişisel bakımı kolaylaştıracak yeni teknolojileri indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın kendi özel markası Preo, My Care serisi ile yüz, el ve ayak bakımına dair kişisel bakım ürünlerinden akıllı tartıya kadar her gün ihtiyaç duyulan birçok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor.

Kişisel bakım ürünlerine erişimi avantajlı kampanyalarıyla kolaylaştıran Teknosa, Preo My Care elektrikli yüz temizleme fırçasını 4 farklı başlığı ve seyahat çantası hediyesi ile 59 liradan satışa sunuyor. Preo elektronik krem sürücü, Preo My Care elektronik topuk törpüsü, Preo My Care elektrikli oje kurutucu ve Preo My Care elektrikli tırnak bakım setine ise eylül ayı sonuna kadar 39, 90 lira yerine 19,90 liradan sahip olunabiliyor.

iPhone ve Android akıllı telefonlarla entegre çalışan Preo My Care akıllı tartı sadece kiloyu değil, vücut dengesini sağlamaya yardımcı olacak kemik, kas, yağ, protein ve su oranını ve vücut kitle indeksini gösteriyor. Yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan Preo My Care akıllı tartı da eylül ayı sonuna kadar 119 lira yerine 99 liradan satışa sunuluyor.

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Preo My Care Teknosa

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