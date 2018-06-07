FİNANS

Teknosa'dan Babalar Günü kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

8-17 Haziran'da Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da geçerli olacak kampanya kapsamında babalarını teknolojik ürünlerle sevindirmek isteyenleri cazip indirimler ve fırsatlar bekliyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa,
babaları sevindirecek pek çok teknolojik üründe Babalar Günü’ne özel kampanya gerçekleştiriyor.

Teknosa açıklamasına göre, son teknoloji ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran Teknosa, maç keyfini doyasıya yaşatacak televizyonlardan tıraş makineleri ve bakım kitlerine, akıllı telefonlardan tabletlere ve oyun ürünlerine kadar birçok farklı üründe fırsatlar sunuyor.

8-17 Haziran'da gerçekleşecek kampanya kapsamında şirket mağazaları ve teknosa.com'da yer alan tıraş makineleri ve erkek bakım kitlerinde yüzde 25'e varan indirimler var. 300 TL üzeri tüm alışverişlerde de Braun marka 7IN1 Erkek Bakım Kiti 179,90 TL yerine 89,90 TL'den satın alınabilecek. Ayrıca seçili telefonlarda da ING Teknokredi ile peşin fiyatına 8 taksit imkanı sunulacak.

\

- Dünya Kupası keyfini en yukarı taşıyın

Sporseverlerin ve babaların heyecanla beklediği FIFA Dünya Kupası keyfini yeni bir televizyonla taçlandırmak isteyenler için adres Teknosa olacak.

Dünya ve Türk markalarının yüksek görüntü kalitesine sahip TV modelleri ve yine Dünya Kupası’na özel olarak üretilen LG World Cup Serisi TV’ler Teknosa mağazalarında özel avantajlarla yerini alacak.

Teknosa, oyunsever babalar için 30’un üzerinde oyun bilgisayarı çeşidi sunuyor. Bunun yanı sıra, kendi markası PREO’nun ürün gamında yer alan uygun fiyatlı ve yüksek performanslı gaming mouseları, gaming klavyeleri, gaming kulaklıkları, notebook soğutucuları ve mousepadleri 30 Haziran’a kadar bir alana ikincisi yüzde 50 indirimli olarak tüketicilerle buluşturuyor.

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
BTSO 129'uncu yaşını kutluyorBTSO 129'uncu yaşını kutluyor
'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
babalar günü Teknosa

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Yüzde 90'ı tamamlandı! İzmir Otoyolu'nda sona doğru

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Bakan Ağbal açıkladı! Hurda araca 10 bin liralık vergi teşviki başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği

Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği

Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

BTSO 129'uncu yaşını kutluyor

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

'Solgunluk', Akhisar'daki domatesi vurdu

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

“Kurumsal yatırımcıların korunmasında Türkiye göreceli zayıf’”

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

Bitlis'in çehresini değiştirecek proje için 100 milyon liralık kaynak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.