Teknosa'dan Babalar Günü kampanyası

İSTANBUL (AA) - Teknosa,

babaları sevindirecek pek çok teknolojik üründe Babalar Günü’ne özel kampanya gerçekleştiriyor.

Teknosa açıklamasına göre, son teknoloji ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran Teknosa, maç keyfini doyasıya yaşatacak televizyonlardan tıraş makineleri ve bakım kitlerine, akıllı telefonlardan tabletlere ve oyun ürünlerine kadar birçok farklı üründe fırsatlar sunuyor.

8-17 Haziran'da gerçekleşecek kampanya kapsamında şirket mağazaları ve teknosa.com'da yer alan tıraş makineleri ve erkek bakım kitlerinde yüzde 25'e varan indirimler var. 300 TL üzeri tüm alışverişlerde de Braun marka 7IN1 Erkek Bakım Kiti 179,90 TL yerine 89,90 TL'den satın alınabilecek. Ayrıca seçili telefonlarda da ING Teknokredi ile peşin fiyatına 8 taksit imkanı sunulacak.

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- Dünya Kupası keyfini en yukarı taşıyın

Sporseverlerin ve babaların heyecanla beklediği FIFA Dünya Kupası keyfini yeni bir televizyonla taçlandırmak isteyenler için adres Teknosa olacak.

Dünya ve Türk markalarının yüksek görüntü kalitesine sahip TV modelleri ve yine Dünya Kupası’na özel olarak üretilen LG World Cup Serisi TV’ler Teknosa mağazalarında özel avantajlarla yerini alacak.

Teknosa, oyunsever babalar için 30’un üzerinde oyun bilgisayarı çeşidi sunuyor. Bunun yanı sıra, kendi markası PREO’nun ürün gamında yer alan uygun fiyatlı ve yüksek performanslı gaming mouseları, gaming klavyeleri, gaming kulaklıkları, notebook soğutucuları ve mousepadleri 30 Haziran’a kadar bir alana ikincisi yüzde 50 indirimli olarak tüketicilerle buluşturuyor.

