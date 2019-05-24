FİNANS

Teknosa'dan bayram öncesi "Tupturuncu kampanya"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Teknosa, 24-27 Mayıs'ta geçerli Tupturuncu kampanya ile bayram hazırlıklarının tamamlayıcısı olacak teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Ramazan Bayramı'na özel 24-27 Mayıs'ta geçerli Tupturuncu kampanya ile ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri, avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 24-27 Mayıs'ta geçerli Tupturuncu kampanyası ile bayram hazırlıklarının tamamlayıcısı olacak teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Bayram hazırlıklarını tamamlamak ya da bayramda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletleri ve kişisel bakıma kadar birçok ürüne kampanyalı fiyatlarla tüm Teknosa mağazalarından ve teknosa.com üzerinden erişebilecek.

Televizyonunu yenilemek isteyenler için yüzde 25 oranında indirim sunan Tupturuncu kampanyada yapılan diğer indirimler şöyle sıralandı:

"Notebook ve akıllı telefon alışverişi için avantajlı fırsatlar yaratan kampanyada, HP AMD A9 notebook yüzde 20 oranında indirimle 2.999 liraya sunulurken, iPhone7 Plus 32 GB akıllı telefon da 3.999 liraya satılıyor. Samsung Galaxy A20 akıllı telefon alanlar ise 299 lira değerinde Preo RQ77-21 model drone’a 1 liraya sahip olabiliyor.

Müzik dinlemeyi sevenler, kampanya kapsamında JBL GO bluetooth hoparlöre yüzde 25, Preo My Sound MS15 kablosuz kulaklığa ise yüzde 50’ye varan indirimlerle sahip olma fırsatı yakalıyor. Braun saç sakal şekillendiricisi 100 liralık indirimle 199 liradan satışa sunulurken, Tefal Turbo Pro ütü ise makyaj çantası hediyesi ile birlikte 399 liradan satılıyor. Arnica Tesla Premium toz torbasız elektrikli süpürge de yüzde 40’ı aşan bir indirimle avantajlı fiyattan satın alınabiliyor."

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