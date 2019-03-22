FİNANS

Teknosa'dan fırsatlarla dolu "Tupturuncu" kampanya

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

Teksosa, Tupturuncu kampanyası ile teknolojiseverlere indirimlerin yanı sıra seçili ürünlere 1 TL'ye sahip olma fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa, 25 Mart'a kadar geçerli Tupturuncu kampanyası ile son teknoloji ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bugünden başlayarak 25 Mart'a kadar geçerli olacak Tupturuncu kampanyası ile teknolojiseverlere indirimlerin yanı sıra seçili ürünlere 1 TL’ye sahip olma fırsatı sunuyor.

Televizyondan akıllı telefona, notebook’tan küçük ev aletleri ve kişisel bakıma kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla Teknosa mağazalarından ve teknosa.com’dan satın alınabiliyor.

Kampanya kapsamında Asus'un seçili model dizüstü bilgisayarı bin TL indirim ile 5 bin 399 TL’den satışa sunuluyor. Bu ürünle birlikte 249 TL’lik Canon yazıcıya da sadece 1 TL’ye sahip olunabiliyor.

Teknolojiye erişimi kolaylaştıran kampanyada tüketiciler, Huawei P20 Lite akıllı telefonu 2 bin 599 TL yerine 2 bin 99 TL'lik kampanyalı fiyatıyla, bin 699 TL’lik Vestel Venus Z20 telefonu da sadece 1 TL ödeyerek Vestel VFIT akıllı bileklikle birlikte satın alma fırsatı buluyor.

Televizyonlarda büyük ekran tercih edenler için 70 inç LG Ultra HD TV 2 bin 500 TL indirim ile 7 bin 999 TL’den tüketiciler ile buluşuyor.

Kampanya ile teknoloji alışverişinin tamamlayıcısı Preo ürünlerine sahip olmak da kolaylaşıyor. Tüm telefonların yanında Preo Premium Aux kablo, tüm dizüstü bilgisayarların yanında Preo Wireless Mouse ve tüm televizyonların yanında Preo HDMI kablo 1 TL'den satışa sunuluyor.

Küçük ev aletlerini yenilemek isteyenlere de fırsatlar sunan kampanyada Electrolux Ultra Captic Animal elektrikli süpürgeye bin 399 TL yerine 899 TL’ye, Philips Perfect Care buhar kazanlı ütüye, Philips Çay Ustası Makinesi ile birlikte 2 bin 48 TL yerine bin 99 TL'den sahip olunabiliyor.

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