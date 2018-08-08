Teknosa'dan ilk yarıda 1 milyar 700 milyon TL ciro

İSTANBUL (AA) - Teknosa, bu yılın ilk yarısında çift haneli büyüme ile 1 milyar 700 milyon lira ciro gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden olan Teknosa, bu yılın ilk 6 ayını çift haneli büyüme ile tamamladı.

Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre benzer mağazalarda satışlarını yüzde 12 seviyesinde artırarak 1 milyar 700 milyon TL ciro gerçekleştirdi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ikinci çeyrek ve ilk 6 ay sonuçlarını açıklayan Teknosa, dijital dönüşüm projelerine devam ederken, artan ortalama sepet tutarı ve dönüştürme oranının etkisiyle büyümeyi yakaladı. Teknosa'nın operasyonel karlılığı da (FAVÖK) 2018'in ilk yarısında 62 milyon TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğinde 892,5 milyon TL ciro elde ederek büyümemizi sürdürdük. Sonuç olarak, ilk 6 ay ciromuz 1 milyar 700 milyon TL'ye ulaştı. Sektörde bizi her zaman farklı kılan hizmet konusunda çıtayı yükseltmeye odaklanıyoruz. Müşteri hizmetleri süreçlerinde sektöre model olacak pilot çalışmalarımız var. Teknosacell ile müşterilerimize avantajlı, data yoğun paketler sunarak iletişimlerini güçlendiriyoruz. Öz markalı ürünümüz Preo'da da ilk 6 ayda çok önemli adımlar attık. Hem ürün yelpazemizi genişlettik hem içinde bulunduğumuz ürün gruplarında pazarda satış adetlerinin artmasına olumlu katkı sağladık. Müşterilerimize çoklu kanalda kesintisiz deneyim sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."

